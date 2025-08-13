Белоусов встретился с военкорами

Министр обороны РФ Андрей Белоусов провел встречу с военными корреспондентами, работающими в зоне спецоперации, передает РИА Новости. Они обсудили вопросы поставок и ремонта беспилотных систем, повышения эффективности их использования, а также разработки средств противодействия вражеским БПЛА. Отдельно затронули инициативы по соцподдержке участников СВО и медицинскому обеспечению военнослужащих.

На встрече речь шла о производстве и доставке образцов беспилотной техники, ее обслуживании и восстановлении непосредственно в подразделениях российской армии. Обсуждались проекты народного оборонно-промышленного комплекса в области дронов, средств радиоэлектронной борьбы и разведки, безэкипажных катеров и другой военной техники. С отдельными образцами военкоры ознакомились накануне.

Ранее военный эксперт Юрий Кнутов заявил, что стоимость одного импульса боевого лазера в сотни, а то и тысячу раз ниже, чем запуск зенитной ракеты, что делает его крайне эффективным средством борьбы с беспилотниками. По его словам, такое оружие позволяет существенно снизить затраты на уничтожение малозаметных дронов самолетного типа вроде FP-1, корпус которых напоминает ракеты SCALP и Storm Shadow.