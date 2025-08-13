Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
13 августа 2025 в 16:37

Белоусов встретился с военкорами

Министр обороны Андрей Белоусов встретился с работающими в зоне СВО военкорами

Андрей Белоусов Андрей Белоусов Фото: МО РФ

Министр обороны РФ Андрей Белоусов провел встречу с военными корреспондентами, работающими в зоне спецоперации, передает РИА Новости. Они обсудили вопросы поставок и ремонта беспилотных систем, повышения эффективности их использования, а также разработки средств противодействия вражеским БПЛА. Отдельно затронули инициативы по соцподдержке участников СВО и медицинскому обеспечению военнослужащих.

На встрече речь шла о производстве и доставке образцов беспилотной техники, ее обслуживании и восстановлении непосредственно в подразделениях российской армии. Обсуждались проекты народного оборонно-промышленного комплекса в области дронов, средств радиоэлектронной борьбы и разведки, безэкипажных катеров и другой военной техники. С отдельными образцами военкоры ознакомились накануне.

Ранее военный эксперт Юрий Кнутов заявил, что стоимость одного импульса боевого лазера в сотни, а то и тысячу раз ниже, чем запуск зенитной ракеты, что делает его крайне эффективным средством борьбы с беспилотниками. По его словам, такое оружие позволяет существенно снизить затраты на уничтожение малозаметных дронов самолетного типа вроде FP-1, корпус которых напоминает ракеты SCALP и Storm Shadow.

военкоры
БПЛА
встречи
Андрей Белоусов
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Российский регион в пятый раз оказался атакован ВСУ
В Telegram отреагировали на блокировку звонков для российских пользователей
Диетолог предостерегла от покупки нарезанных арбузов с рынка
«Невротический улучшайзинг»: сексолог разнес интимную косметологию
На Западе узнали о поиске США места для встречи Трампа, Путина и Зеленского
В Европе могут принять неожиданное решение по антироссийским санкциям
Макрон раскрыл цель Трампа на переговорах с Путиным
Мерц признал важность встречи Путина и Трампа на Аляске
Украина готова пойти на запрещенные приемы перед переговорами на Аляске
Сиделка Краско ответила на обвинения во лжи со стороны экс-жены актера
Коц: Украина требует от России отказаться от одного козыря
Названа причина огромного разрыва цен на новостройки и вторичное жилье
«Расчленит и скормит собаке»: звезда «Дома-2» еле уцелела при изнасиловании
Звездный телеведущий прислал прощальный венок на могилу Краско
В Германии заявили о готовности Украины обсуждать вопрос территорий
В Минцифры раскрыли, когда в России заработают звонки в Telegram и WhatsApp
Автоюрист высказался о возможном запрете «иранской тонировки»
Россияне нашли замену заблокированным Telegram и WhatsApp
Сексолог объяснил, что делать партнерам с разной половой конституцией
Подозревали сатанистов: как накажут убийцу 11 девушек на Алтае?
Дальше
Самое популярное
Запеченные кабачки с сыром и помидорами: 12 проверенных и простых рецептов
Общество

Запеченные кабачки с сыром и помидорами: 12 проверенных и простых рецептов

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе
Общество

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе

Перестройка: как это было и чем закончилось
История

Перестройка: как это было и чем закончилось

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.