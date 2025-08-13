Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
13 августа 2025 в 16:03

Названо главное достоинство новых российских боевых лазеров

Военэксперт Кнутов: лазерный импульс в сотни раз дешевле пуска зенитной ракеты

Фото: Максим Захаров/РИА Новости

Стоимость одного импульса боевого лазера в сотни раз ниже, чем запуск зенитной ракеты, что делает его крайне эффективным средством против беспилотников, заявил NEWS.ru военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов. По его словам, применение лазерного оружия позволяет значительно снизить расходы на борьбу с дронами самолетного типа, такими как FP-1, которые сложно обнаружить радарами.

Боевые лазеры имеют важное достоинство. Один так называемый выстрел или импульс лазера очень дешевый. Его стоимость в сотни раз, а может быть, в тысячу раз меньше, чем стоимость зенитной ракеты, которая выпускается для поражения дронов самолетного типа. Тем более что FP-1 — это беспилотник, который был разработан примерно год назад. Его корпус очень напоминает французскую ракету Scalp или британскую Storm Shadow, то есть он малозаметен с радиолокационной точки зрения, — пояснил Кнутов.

Он отметил, что поражение FP-1 требует точного обнаружения и сопровождения цели, а также правильного наведения лазерного луча. По его словам, для уничтожения дрона лазеру требуется всего несколько секунд в зависимости от мощности установки. Военэксперт подчеркнул, что уничтожение БПЛА ВСУ российским лазерным оружием открывает новые возможности в борьбе с воздушными целями.

Поражение FP-1 лазером — это достижение, поскольку удалось, во-первых, обнаружить этот беспилотник своевременно, а во-вторых, взять его на сопровождение и навести лазерный луч. Лазерному лучу требуется, как правило, секунда, может быть, несколько секунд в зависимости от мощности самого лазера, чтобы этот дрон разрушить. Таким образом, использование лазеров — это новый шаг в борьбе с беспилотниками. Причем шаг очень позитивный, потому что это крайне маленькие расходы на уничтожение беспилотных летательных аппаратов самолетного типа противника, — резюмировал Кнутов.

Ранее в Сети появились первые кадры применения российской мобильной группой ПВО боевого лазера для ликвидации украинского дальнобойного дрона-камикадзе FP-1. На опубликованных кадрах можно увидеть, как летящий беспилотник подвергается воздействию светового луча и через несколько секунд взрывается.

