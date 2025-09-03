Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
03 сентября 2025 в 18:39

Капуста с апельсином покорила всю семью: готовлю уже третью порцию

Капуста с апельсином покорила всю семью: готовлю уже третью порцию Капуста с апельсином покорила всю семью: готовлю уже третью порцию Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Маринованная капуста с апельсином и корицей — это изысканная закуска, которая удивляет гармонией вкуса и ярким ароматом. Такое необычное сочетание продуктов превращает простое блюдо в кулинарный шедевр. Хрустящая маринованная капуста с цитрусовыми нотками и легкой пряностью станет гвоздем программы на любом застолье.

Для приготовления требуется белокочанная капуста (1 кг), сочный апельсин (1 шт.), репчатый лук (1 шт.). Маринад готовится на основе воды (500 мл), сахара (100 г), соли (20 г), растительного масла (50 мл) и яблочного уксуса (70 мл). Неповторимый вкус создает корица (1 палочка или 5 г молотой), гвоздика (3 бутона) и душистый перец (5 горошин). Капусту шинкуют, апельсин нарезают тонкими дольками вместе с цедрой, лук — полукольцами. Овощи и фрукты слоями укладывают в банку, добавляя пряности. Горячим маринадом заливают содержимое банки. После остывания заготовка с апельсином отправляется в холодильник на 12–15 часов.

Эта витаминная закуска с цитрусовыми нотками не требует длительной стерилизации и сохраняет максимум пользы. Пикантный вкус капусты с апельсинами и корицей идеально дополняет мясные и рыбные блюда, а также становится самостоятельным полезным перекусом.

Ранее мы поделились рецептом пикантного соуса из слив с чесноком.

капуста
апельсины
домашние заготовки
еда
Анна Скворцова
А. Скворцова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Посол высказался о грубых словах Мерца в адрес Путина
Путин сделал неожиданное признание о боях на Украине
Окутанный ядовитым дымом Калуш после массированной атаки попал на видео
Политолог объяснил страх Трампа из-за «заговора» России, Китая и КНДР
Харьковчанин с раскладной дубинкой защитил земляка от сотрудников ТЦК
Продюсер рассказал, как могут наказать Егора Крида
Колонну НАТО «утрамбовали», диаспоры в ужасе, десант в Одессе: что дальше
Звезда «6 кадров» высказался о Галкине и Назарове
Минюст предложил обеспечивать малышей в колониях зубной пастой и шампунем
Трогавший за промежность девочку в «Лондон Молле» поплатился за выходку
«Папины дочки», романы, свадьба с Миногаровой: как живет Александр Горчилин
Американист назвал виновного в «заговоре» РФ, Китая и КНДР против США
Российские кочевницы получили новые права
Путин ответил на обвинения американских СМИ в адрес Уиткоффа
Международный парад парусов прошел в рамках ВЭФ
Трамп пообещал Путину «нечто», если будет недоволен решением по Украине
Трамп раскрыл свои планы, в которых есть Путин
Новые условия семейной ипотеки: кто сохранит на нее право, кто потеряет
Трамп высказался о своих отношениях с главами России, Китая и КНДР
Епископа УПЦ насильно мобилизовали и отправили на украинский полигон
Дальше
Самое популярное
Баклажаны в духовке: блюдо, от которого невозможно оторваться
Общество

Баклажаны в духовке: блюдо, от которого невозможно оторваться

Болгарский яблочный пирог «Три стакана»: пошаговый рецепт с фото
Общество

Болгарский яблочный пирог «Три стакана»: пошаговый рецепт с фото

Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт
Общество

Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.