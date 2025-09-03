Капуста с апельсином покорила всю семью: готовлю уже третью порцию

Маринованная капуста с апельсином и корицей — это изысканная закуска, которая удивляет гармонией вкуса и ярким ароматом. Такое необычное сочетание продуктов превращает простое блюдо в кулинарный шедевр. Хрустящая маринованная капуста с цитрусовыми нотками и легкой пряностью станет гвоздем программы на любом застолье.

Для приготовления требуется белокочанная капуста (1 кг), сочный апельсин (1 шт.), репчатый лук (1 шт.). Маринад готовится на основе воды (500 мл), сахара (100 г), соли (20 г), растительного масла (50 мл) и яблочного уксуса (70 мл). Неповторимый вкус создает корица (1 палочка или 5 г молотой), гвоздика (3 бутона) и душистый перец (5 горошин). Капусту шинкуют, апельсин нарезают тонкими дольками вместе с цедрой, лук — полукольцами. Овощи и фрукты слоями укладывают в банку, добавляя пряности. Горячим маринадом заливают содержимое банки. После остывания заготовка с апельсином отправляется в холодильник на 12–15 часов.

Эта витаминная закуска с цитрусовыми нотками не требует длительной стерилизации и сохраняет максимум пользы. Пикантный вкус капусты с апельсинами и корицей идеально дополняет мясные и рыбные блюда, а также становится самостоятельным полезным перекусом.

