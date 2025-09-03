Саммит ШОС — 2025
03 сентября 2025 в 23:05

Крушение фуникулера унесло жизни по меньше мере 15 человек

При крушении фуникулера «Глория» в Лиссабоне погибли 15 человек

Фото: Xun Wei/XinHua/Global Look Press

В португальском Лиссабоне сошел с рельсов фуникулер «Глория», который соединяет площадь Рештаурадориш и парк Жардим де Сан Педро де Алькантара, пишет портал Sapo. Известно, что 18 человек пострадали, 15 человек погибли.

При этом четверо из пострадавших находятся в критическом состоянии. Уточняется, что вагонетка фуникулера упала с большой высоты из-за обрыва троса и врезалась в стен здания. Внутри, как выяснили правоохранители, находились 42 человека.

В городе объявили трехдневный траур. При этом все еще неизвестно, есть ли среди жертв трагедии россияне.

Ранее в Самарской области арестовали на время следствия организатора зиплайна, с которого сорвались и погибли двое туристов, предпринимателя заключили под стражу на два месяца.

Трагедия произошла в Кинельском районе недалеко от смотровой площадки между населенными пунктами Преображенка и Кривая Лука. Причиной смерти туристов стал обрыв троса, по факту гибели людей возбуждено уголовное дело. В СК отметили, что пострадавший мужчина скончался на месте, а женщина умерла в тот же день в медучреждении.

