04 сентября 2025 в 12:27

В посольстве ответили, были ли россияне на рухнувшем в Лиссабоне фуникулере

Информации о пострадавших в Лиссабоне россиянах в посольство не поступало

Фото: Xun Wei/Global Look Press

На данный момент информации о нахождении россиян на рухнувшем фуникулере «Глория» в Лиссабоне не поступало, сообщили в диппредставительстве Португалии. В разговоре с 360.ru пресс-атташе Алексей Чекмарев подчеркнул, что посольство находится в постоянном контакте с местными правоохранительными органами.

Посольство находится в постоянном контакте с местными правоохранительными органами, на данный момент информации о пострадавших россиянах нет, — уточнил Чекмарев.

Ранее стало известно, что в Лиссабоне сошел с рельсов фуникулер, который соединяет площадь Рештаурадориш и парк Жардим де Сан-Педро-де-Алькантара. Пострадали 18 человек, по меньшей мере 15 погибли. Вагонетка фуникулера упала с большой высоты из-за обрыва троса и врезалась в стену здания. В городе объявили трехдневный траур.

До этого Telegram-канал SHOT назвал износ подъемника причиной обрушения канатно-кресельной дороги в Нальчике. По данным канала, ее построили в 1968 году, а на работоспособность дороги часто поступали жалобы.

Лиссабон
происшествия
россияне
пострадавшие
