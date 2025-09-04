Саммит ШОС — 2025
04 сентября 2025 в 15:30

Количество погибших при падении фуникулера продолжает расти

Число погибших в результате падении фуникулера в Лиссабоне увеличилось до 17

Фото: Xun Wei/XinHua/Global Look Press

Число жертв инцидента с фуникулером «Глория» в Лиссабоне увеличилось до 17 человек, сообщает португальское издание Observador. Вагонетка сошла с рельсов, что привело к многочисленным жертвам.

Среди погибших установлены семь мужчин и восемь женщин, в то время как пол еще двух человек предстоит определить. Национальный состав жертв включает четырех португальцев, двух граждан Германии, испанца, корейца, жителя Кабо-Верде, канадца, итальянца, француза, швейцарца и марокканца.

В медицинских учреждениях продолжают находиться 21 пострадавший, включая 12 женщин и семь мужчин в возрасте от 24 до 65 лет. Среди раненых также находится трехлетний ребенок. Местные власти продолжают расследование причин произошедшего.

Данный фуникулер курсировал между площадью Рештаурадориш и парком Жардим де Сан-Педро-де-Алькантара. Вагонетка сошла с рельсов после обрыва троса, упала с большой высоты и столкнулась со стеной здания. По данным правоохранительных органов, в момент аварии внутри вагонетки находились 42 человека. Власти города объявили трехдневный траур.

