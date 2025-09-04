В Португалии объявлен траур после крушения фуникулера в Лиссабоне В Португалии 4 сентября объявлен днем траура после крушения фуникулера

Правительство Португалии объявило 4 сентября днем национального траура после крушения фуникулера в Лиссабоне, сообщает телерадиокомпания RTP. В результате ЧП погибли 15 человек, еще 23 пострадали, пятеро из них находятся в тяжелом состоянии.

Правительство объявило день национального траура в связи с аварией. Премьер-министр отменил часть повестки дня на этот четверг, сохранив только заседание Совета министров и свое участие по видеосвязи во встрече лидеров «коалиции желающих» по Украине, — говорится в сообщении.

Авария произошла на линии Elevador da Gloria, соединяющей центр Лиссабона с районом Барриу-Альту. Этот фуникулер был открыт в XIX веке и в 2002 году получил статус национального памятника. В 2018 году на линии также произошла авария, но тогда обошлось без жертв.

Ранее посольство России в Португалии начало выяснять, были ли российские граждане среди жертв инцидента с фуникулером. Дипломаты пытаются установить пострадавших или погибших. По данным ведомства, официальная информация будет предоставлена по мере поступления данных.