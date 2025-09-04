Посольство РФ выясняет, были ли россияне среди погибших в Лиссабоне

Посольство России в Португалии выясняет, были ли российские граждане среди погибших и пострадавших при сходе с рельсов фуникулера Elevador da Glória в центре Лиссабона, сообщила РИА Новости пресс-служба дипмиссии. Уточняется, что сейчас дипломаты ведут активную работу в этом направлении.

Мы в настоящее время активно работаем над этим, пытаемся выяснить, были ли там наши, — сказал источник агентства.

Ранее в португальском Лиссабоне сошел с рельсов фуникулер, который соединяет площадь Рештаурадориш и парк Жардим де Сан-Педро-де-Алькантара. Известно, что 18 человек пострадали, по меньшей мере 15 погибли. Известно, что вагонетка фуникулера упала с большой высоты из-за обрыва троса и врезалась в стену здания. В городе объявили трехдневный траур.

Ранее в Самарской области арестовали на время следствия организатора зиплайна, с которого сорвались и погибли двое туристов, предпринимателя заключили под стражу на два месяца. Трагедия произошла в Кинельском районе недалеко от смотровой площадки между населенными пунктами Преображенка и Кривая Лука. Причиной смерти туристов стал обрыв троса.