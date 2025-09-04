Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
04 сентября 2025 в 07:01

Посольство РФ выясняет, были ли россияне среди погибших в Лиссабоне

Фото: Xun Wei/XinHua/Global Look Press

Посольство России в Португалии выясняет, были ли российские граждане среди погибших и пострадавших при сходе с рельсов фуникулера Elevador da Glória в центре Лиссабона, сообщила РИА Новости пресс-служба дипмиссии. Уточняется, что сейчас дипломаты ведут активную работу в этом направлении.

Мы в настоящее время активно работаем над этим, пытаемся выяснить, были ли там наши, — сказал источник агентства.

Ранее в португальском Лиссабоне сошел с рельсов фуникулер, который соединяет площадь Рештаурадориш и парк Жардим де Сан-Педро-де-Алькантара. Известно, что 18 человек пострадали, по меньшей мере 15 погибли. Известно, что вагонетка фуникулера упала с большой высоты из-за обрыва троса и врезалась в стену здания. В городе объявили трехдневный траур.

Ранее в Самарской области арестовали на время следствия организатора зиплайна, с которого сорвались и погибли двое туристов, предпринимателя заключили под стражу на два месяца. Трагедия произошла в Кинельском районе недалеко от смотровой площадки между населенными пунктами Преображенка и Кривая Лука. Причиной смерти туристов стал обрыв троса.

Лиссабон
погибшие
пострадавшие
крушения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Украинские военные попытались закрепиться у разрушенного Антоновского моста
Талибы прибыли во Владивосток для участия в ВЭФ
Чемпионка Эстонии по шахматам решила выступать за Россию
Творожно-кофейное печенье — тает во рту: готовим без яиц и масла!
Дегтярев ответил, будет ли Россия участвовать в Олимпийских играх
Трамп объяснил, почему на самом деле не хочет Нобелевскую премию
«Что-то должно произойти»: Трамп сделал загадочное заявление по Украине
Греф раскрыл, какой должна быть ключевая ставка ЦБ для оживления экономики
Трамп описал отношения с Путиным, Си Цзиньпином и Ким Чен Ыном
Глава фитнес-сообщества рассказала о состоянии отрасли по итогам августа
Познер назвал профессию, которую никогда не заменит искусственный интеллект
Где недорого отдохнуть осенью-2025: топ-6 самых красивых мест Подмосковья
«Техническая стагнация»: Греф оценил состояние российской экономики
Реакция Путина на ультиматум ЕС поразила Китай
Две недели до краха ВСУ и срыв эвакуации: новости СВО на утро 4 сентября
Захарова заявила, что Зеленский путал гарантии для Украины с «коктейлем»
Трамп перепутал Зеленского с Путиным
Известный блогер-иноагент досрочно прекратил защиту своего бренда в России
В МИД РФ раскрыли, как изменится система международных отношениий
Кабачковые гнезда с яйцом — завтрак за 10 минут! Просто и очень вкусно
Дальше
Самое популярное
Баклажаны в духовке: блюдо, от которого невозможно оторваться
Общество

Баклажаны в духовке: блюдо, от которого невозможно оторваться

Болгарский яблочный пирог «Три стакана»: пошаговый рецепт с фото
Общество

Болгарский яблочный пирог «Три стакана»: пошаговый рецепт с фото

Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт
Общество

Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.