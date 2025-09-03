Саммит ШОС — 2025
03 сентября 2025 в 10:45

Почему пирог не поднимается: ошибки, которые убивают тесто

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Когда выпечка остаётся плоской, а булочки тяжёлыми, виноваты не только рецепты. Малейшие промахи в работе с тестом могут перечеркнуть все старания.

Слишком горячая жидкость убивает дрожжи

Если вода или молоко при замесе горячее нормы, дрожжи погибают. Оптимальная температура для их активации — 35–38 °C. Так они начинают работать без перегрузки и обеспечивают воздушную текстуру.

Недостаток времени для расстойки

Тесто должно увеличиться в объёме минимум в два раза перед выпечкой. Если отправить его в духовку слишком рано, структура не успевает сформироваться. В результате изделие получается плотным и влажным внутри.

Соль и сахар могут тормозить ферментацию

Избыток этих ингредиентов замедляет работу дрожжей. Соль лучше добавлять в муку, а не в жидкость с дрожжами, чтобы не замедлять процесс брожения.

Сухой воздух мешает росту теста

В сухом помещении тесто может заветриться и потерять эластичность. Накрывайте его тканью или плёнкой во время расстойки — это сохраняет тепло и влагу, необходимые для роста.

Даже если кажется, что дрожжи «не работают», причиной часто является технология, а не качество ингредиентов. Внимательный замес и правильная расстойка — залог пышной и воздушной выпечки.

