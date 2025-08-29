День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
29 августа 2025 в 11:50

Личный бюджет без стресса — разбираем секрет финансовой дисциплины

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Составление личного бюджета — это простой способ контролировать расходы и одновременно откладывать средства на будущее. Даже минимальная системность помогает понять, куда уходят деньги, и сделать накопления регулярными. Такой подход снижает стресс и позволяет планировать крупные покупки.

Для правильного планирования начинают с фиксирования всех источников дохода за месяц. Затем распределяют расходы по категориям: жилье, питание, транспорт, развлечения, здоровье. Важно выделить отдельную часть на накопления — минимум 10% дохода. Все траты фиксируют в приложении или блокноте, регулярно анализируют и корректируют бюджет. Такой подход помогает избегать перерасхода и постепенно увеличивать финансовую подушку. Дополнительно стоит планировать крупные покупки заранее и искать возможности экономии без потери качества жизни.

Ранее сообщалось о совете Роберта Кийосаки по достижению богатства, который может изменить ваше финансовое будущее. Финансист считает, что успех — не случайность, а результат осознанных действий и решений.

финансы
деньги
советы
экономия
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Тело погибшего под камнепадом в Кабардино-Балкарии альпиниста эвакуировали
Каждая пятая школа Екатеринбурга нарушает правила пожарной безопасности
Профессор описал, каким может стать будущее благодаря нейросетям
В США назвали Щедрина культурной иконой России
Подростки начала держать в страхе целый двор
В Китае рассказали, как Россия спасет страну своими авиадвигателями
Раскрыта личность ликвидированного под Сумами офицера эстонского спецназа
Назван главный раздражитель Трампа
Мотоциклист на огромной скорости влетел в иномарку и не выжил
В МИД России объяснили, чем не должны быть гарантии безопасности Украине
Новые законы с 1 сентября 2025 года: что изменится в жизни россиян
Самолет из Читы экстренно сел из-за ложного срабатывания сигнализации
Россиян предупредили, чем грозит грибок на обогревателе
Расчленившего сожительницу неплательщика алиментов отдали под суд
Готовим как в Грузии: рецепт соуса ткемали с фейхоа и мятой
«Изнасилование и инцест»: педофила задержали за нападение на родственницу
Тренировки начинались с поцелуя: педофил устроился на работу в бассейн
Психолог объяснила интерес детей к лабубу
Мужчина остался без кроссовок Balenciaga после споров с проституткой
Подросток помог силовикам разработать спецоперацию по поимки педофила
Дальше
Самое популярное
Вегетарианские баклажаны в духовке: оторваться невозможно!
Общество

Вегетарианские баклажаны в духовке: оторваться невозможно!

«Тещин язык» из кабачков: быстрая закуска на каждый день
Общество

«Тещин язык» из кабачков: быстрая закуска на каждый день

Помидоры по-корейски быстрого приготовления — сочная закуска к обеду
Общество

Помидоры по-корейски быстрого приготовления — сочная закуска к обеду

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.