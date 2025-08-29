Нутрициолог рассказала о главной пользе кабачковой диеты

Кабачковая диета помогает вывести лишнюю жидкость из организма, улучшая водно-солевой баланс, заявила «Здоровью Mail» нутрициолог Надежда Литвинова-Гразион. Кроме того, такой рацион позволяет сбросить вес.

Кабачки будут особенно полезны людям с избыточным весом и отечностью, подчеркнула Литвинова-Гразион. Такую диету также можно попробовать тем, у кого есть склонность к запорам. Мягкая клетчатка в составе продукта улучшает работу кишечника.

Кабачковая диета дарит чувство сытости при малой калорийности, а также поддерживает микрофлору. Кроме того, такое питание замедляет усвоение углеводов, снижая риски скачков инсулина, заключила эксперт.

Россиянам ранее напомнили, что кабачки можно жарить, запекать, тушить, варить и есть даже сырыми. При этом для того, чтобы этот продукт не потерял полезные минералы и вещества, не нужно подвергать его длительной термической обработке.