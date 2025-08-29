День знаний — 2025
29 августа 2025 в 12:56

Тело погибшего под камнепадом в Кабардино-Балкарии альпиниста эвакуировали

МЧС эвакуировало тело погибшего в Кабардино-Балкарии альпиниста Расторгуева

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Спасатели при помощи вертолета «Хелиэкшн» эвакуировали тело погибшего из-за камнепада экс-президента Федерации альпинизма Краснодарского края Александра Расторгуева. Как заявили в пресс-службе ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике, поисковые работы на горе Джанги-Тау официально завершены.

Спасатели Эльбрусского высокогорного ПСО МЧС России с применением коммерческого вертолета фирмы «Хелиэкшн» эвакуировали тело альпиниста и передали следственно-оперативной группе правоохранительных органов, — говорится в сообщении.

Трагедия произошла 27 августа на высоте около 5085 метров. 68-летний Расторгуев получил травмы, несовместимые с жизнью. Еще одна участница восхождения Екатерина Федорова пострадала, но выжила. Женщину вместе с третьим участником группы эвакуировали на вертолете.

Ранее сообщалось, что альпинистка Наталья Наговицына, застрявшая на высоте около семи тысяч метров на пике Победы в Киргизии, поднималась в горы со старой тяжелой травмой. Ее коллега Александр Ищенко, спасший москвичку в мае после камнепада во время восхождения на Теке-Тор, добавил, что женщина тогда получила двойной перелом ноги.

