Тело погибшего под камнепадом в Кабардино-Балкарии альпиниста эвакуировали

Спасатели при помощи вертолета «Хелиэкшн» эвакуировали тело погибшего из-за камнепада экс-президента Федерации альпинизма Краснодарского края Александра Расторгуева. Как заявили в пресс-службе ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике, поисковые работы на горе Джанги-Тау официально завершены.

Спасатели Эльбрусского высокогорного ПСО МЧС России с применением коммерческого вертолета фирмы «Хелиэкшн» эвакуировали тело альпиниста и передали следственно-оперативной группе правоохранительных органов, — говорится в сообщении.

Трагедия произошла 27 августа на высоте около 5085 метров. 68-летний Расторгуев получил травмы, несовместимые с жизнью. Еще одна участница восхождения Екатерина Федорова пострадала, но выжила. Женщину вместе с третьим участником группы эвакуировали на вертолете.

