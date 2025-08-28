День знаний — 2025
28 августа 2025 в 13:45

Известный альпинист погиб под камнепадом в Кабардино-Балкарии

Экс-президент Федерации альпинизма Краснодарского края Расторгуев погиб в горах

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В горах Кабардино-Балкарии группа российских альпинистов попала под камнепад, сообщает Telegram-канал SHOT. Погиб мастер спорта, экс-президент Федерации альпинизма Краснодарского края Александр Расторгуев, еще одна участница восхождения Екатерина Федорова получила травмы.

Группа вышла на маршрут 25 августа. В ее составе были двое мужчин и девушка. Альпинисты попали под камнепад 27 августа. Федорову доставили в больницу, ее с третьим участником группы эвакуировали на вертолете.

Ранее МЧС Киргизии официально признало российскую альпинистку Наталью Наговицыну без вести пропавшей на пике Победы. По словам пресс-секретаря ведомства Адиля Чарыгова, сейчас никто не может подтвердить ни гибель женщины, ни факт того, что она выжила.

До этого стало известно, что на пике Победы в августе погибли как минимум пять альпинистов: двое россиян, двое иранцев и итальянец. Первым умер капитан российской сборной Николай Тотмянин, который покорил вершину 10 августа, но на следующий день он скончался в больнице от инфаркта.

