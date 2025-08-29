Петербуржец пойдет под суд за укус полицейского при задержании

В Санкт-Петербурге 41-летний местный житель предстанет перед судом за нападение на полицейского, пишет «Петербург2» со ссылкой на городскую прокуратуру. Мужчина укусил прибывшего по вызову правоохранителя за палец.

В тот день полицейские прибыли в одну из квартир на улице Метростроевцев, где началась драка. Правоохранители обнаружили в помещении агрессивного мужчину в состоянии сильного алкогольного опьянения. При задержании дебошир начал сопротивляться и укусил полицейского за палец правой руки.

Уголовное дело в отношении мужчины направили на рассмотрение в Кировский районный суд Санкт-Петербурга. Прокуратура уже утвердила обвинительное заключение. Россиянин, который ранее уже был судим, свою вину признал и раскаялся.

Ранее в Севастополе 23-летний мопедист без водительских прав, удирая от полиции, травмировал сотрудника ДПС. При задержании нарушитель оказал сопротивление и укусил полицейского за руку, в результате чего тот был доставлен в больницу для оказания медпомощи.