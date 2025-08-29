День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
29 августа 2025 в 13:10

Петербуржец пойдет под суд за укус полицейского при задержании

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге 41-летний местный житель предстанет перед судом за нападение на полицейского, пишет «Петербург2» со ссылкой на городскую прокуратуру. Мужчина укусил прибывшего по вызову правоохранителя за палец.

В тот день полицейские прибыли в одну из квартир на улице Метростроевцев, где началась драка. Правоохранители обнаружили в помещении агрессивного мужчину в состоянии сильного алкогольного опьянения. При задержании дебошир начал сопротивляться и укусил полицейского за палец правой руки.

Уголовное дело в отношении мужчины направили на рассмотрение в Кировский районный суд Санкт-Петербурга. Прокуратура уже утвердила обвинительное заключение. Россиянин, который ранее уже был судим, свою вину признал и раскаялся.

Ранее в Севастополе 23-летний мопедист без водительских прав, удирая от полиции, травмировал сотрудника ДПС. При задержании нарушитель оказал сопротивление и укусил полицейского за руку, в результате чего тот был доставлен в больницу для оказания медпомощи.

полицейские
нападения
дебоширы
регионы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Microsoft уволил сотрудников, которые выступали против Израиля
Выяснилось, какое наследство оставил после себя Родион Щедрин
«Обыденное явление»: политолог разъяснил феномен забастовок в Европе
Стало известно, жители каких регионов России рискуют заразиться чикунгуньей
Звезда сериала «Чикатило» вышел в свет с женой
В Москве подростки прокатились впятером на одном самокате и получили штраф
Прокуратура предъявила обвинение бывшему руководителю Театра сатиры
«Никакого ущерба»: Захарова о выходе России из конвенции против пыток
Министру МВД Сербии отправили конверт с необычным содержимым
Названы слова, которые опасно произносить при разговоре с мошенниками
«Это чепуха»: арахнолог развеял страхи москвичей из-за одного вида паука
Врач перечислила неожиданные признаки гельминтоза
В МИД России рассказали о письме Лаврова американской журналистке
Военэксперт раскрыл, сколько украинцев до 22 лет покинут страну навсегда
Эксперт рассказал, как президент Франции загнал себя в угол
Известный рок-музыкант рассказал, из-за чего отказывается от концертов
Депутат ГД назвал условия возращения Козловского в кино
Грубые нарушения охраны труда привели к гибели геолога в российском регионе
Суперсерии СССР — Канада в 1972-м и 1974-м: значение и наследие
В МИД России заподозрили Молдавию в подготовке к махинациям на выборах
Дальше
Самое популярное
Вегетарианские баклажаны в духовке: оторваться невозможно!
Общество

Вегетарианские баклажаны в духовке: оторваться невозможно!

«Тещин язык» из кабачков: быстрая закуска на каждый день
Общество

«Тещин язык» из кабачков: быстрая закуска на каждый день

Помидоры по-корейски быстрого приготовления — сочная закуска к обеду
Общество

Помидоры по-корейски быстрого приготовления — сочная закуска к обеду

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.