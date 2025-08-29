Лодка врезалась в рыбака на водохранилище на скорости 130 км/ч Mash: спортивный катер врезался в лодку с рыбаком на скорости 130 км/ч

Спортивный катер, двигавшейся на скорости до 130 км/ч, столкнулся с лодкой рыбака на Камском водохранилище в Пермском крае, сообщает Telegram-канал «Mash на спорте». Инцидент произошел во время проведения соревнований Pro Anglers League. Местный житель занимался ловлей щуки на своей лодке. Спасти жизнь рыбака не удалось.

Участники соревнований имели ограниченное время для поимки максимального количества рыбы. На полной скорости направляясь к финишу, они не справились с управлением, что и стало причиной трагического столкновения. Организаторы соревнований и правоохранительные органы проводят расследование обстоятельств происшествия.

Ранее двое подростков в возрасте 12 и 14 лет утонули во время рыбалки в протоке реки Амур в Хабаровском крае. По предварительным данным, несовершеннолетних унесло под воду сильным течением. О произошедшем взрослым сообщил несовершеннолетний знакомый погибших. По факту инцидента проводится процессуальная проверка.

До этого у побережья острова Русский в Уссурийском заливе рыбаки столкнулись с акулой, проявившей интерес к их лодке. Хищница начала кружить вокруг судна, что заставило мужчин поспешно поднять садок с уловом. Акула не отступила и в результате прокусила надувной баллон лодки. Рыбакам пришлось экстренно возвращаться к берегу, подкачивая плавсредство непосредственно во время движения.