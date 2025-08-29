Молодой инспектор ДПС пострадал из-за удара дрона ВСУ

Инспектор ДПС пострадал в результате удара дрона Вооруженных сил Украины по Октябрьскому району Курской области, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн в Telegram-канале. По его словам, сотруднику 26 лет, он получил сотрясение головного мозга. Также у мужчины подтверждена акубаротравма.

Очередная подлая атака ВСУ В результате удара вражеского дрона по Октябрьскому району пострадал 26-летний инспектор ДПС. У него сотрясение головного мозга и акубаротравма, — поделился врио главы региона.

Хинштейн добавил, что пострадавший доставлен в Курскую областную больницу. Местные врачи оказывают инспектору всю нужную помощь. Врио главы региона подчеркнул, что противник продолжает совершать «бесчеловечные преступления», а также призвал местных жителей быть крайне осторожными.

Ранее Хинштейн сообщил, что оператор ВГТРК подорвался на мине, когда работал в курском приграничье. Журналист жив, но получил ранения, а военные ВС РФ оказали ему первую помощь. Пострадавший был доставлен в Курскую областную больницу.