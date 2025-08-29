Раскрыто, для чего Лондон увеличил расходы на антироссийскую пропаганду RT: в Британии ищут нового главу для российских оппозиционеров

Великобритания увеличила расходы на антироссийскую пропаганду, сообщает RT в своем расследовании. В частности, по мнению предпринимателя Андрея Матуса, сотрудничавшего с лидерами оппозиции, Лондон ищет «нового пастуха» для такого рода блогеров.

Сейчас на мировой арене тема только одна — Россия: «Россия войну начала, Россия — агрессор». И тема эта уже начала всем надоедать. Повестку надо нагнетать, поэтому они вкачивают еще больше денег, чтобы искусственно поддерживать актуальность этой темы, <…> теперь они ищут нового пастуха, который возглавит стадо баранов, — заявил Матус.

Ранее посол РФ в Вене Дмитрий Любинский сообщил, что австрийским властям и средствам массовой информации не удается убедить население страны в необходимости настроиться против России. Несмотря на агрессивную антироссийскую пропаганду в медиа, многие австрийцы продолжают испытывать симпатию к стране, отметил он.