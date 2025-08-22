Рыбалка подростков на Амуре закончилась трагедией В Хабаровском крае двое подростков утонули во время рыбалки в протоке Амура

Двое подростков утонули во время рыбалки в протоке реки в Амур в Хабаровском крае, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. По данным ведомства, несовершеннолетним было 12 и 14 лет. Предполагается, что их унесло под воду из-за сильного течения.

Сегодня на водном объекте в Амурске произошла трагедия. По предварительной информации, сегодня, 22 августа 2025 г., во время рыбалки в протоке р. Амур утонули два мальчика, 12 и 14 лет, — говорится в сообщении.

Уточняется, что за помощью ко взрослым обратился несовершеннолетний знакомый погибших. На месте трагедии работают спасатели. По факту произошедшего проводится проверка.

