22 августа 2025 в 11:56

Рыбалка подростков на Амуре закончилась трагедией

В Хабаровском крае двое подростков утонули во время рыбалки в протоке Амура

Фото: t.me/proc_phk

Двое подростков утонули во время рыбалки в протоке реки в Амур в Хабаровском крае, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. По данным ведомства, несовершеннолетним было 12 и 14 лет. Предполагается, что их унесло под воду из-за сильного течения.

Сегодня на водном объекте в Амурске произошла трагедия. По предварительной информации, сегодня, 22 августа 2025 г., во время рыбалки в протоке р. Амур утонули два мальчика, 12 и 14 лет, — говорится в сообщении.

Уточняется, что за помощью ко взрослым обратился несовершеннолетний знакомый погибших. На месте трагедии работают спасатели. По факту произошедшего проводится проверка.

Ранее жительница Усолья-Сибирского уснула на сапборде и незаметно для себя переплыла Ангару. Она отправилась с мужем на берег реки. Супруг обратился за помощью к полицейским из-за внезапного исчезновения женщины. Сама она вышла на связь только на следующее утро.

До этого в Таганрогском заливе спасатели вытащили из трубы жителя Москвы, который едва не погиб. Молодой человек отмечал день рождения с друзьями, но во время отдыха решил исследовать большую трубу, частично заполненную водой.

Хабаровский край
реки
подростки
утопления
утопленники
рыбаки
рыбалка
