Москвич решил отпраздновать день рождения в трубе и чуть не утонул

В Таганрогском заливе спасатели вытащили из трубы жителя Москвы, который едва не погиб, сообщает Telegram-канал Don Mash. Молодой человек приехал на побережье отметить день рождения с друзьями, но во время отдыха решил исследовать большую трубу, частично заполненную водой.

Когда он перестал откликаться, компания вызвала экстренные службы, говорится в сообщении. Водолазам пришлось разрывать землю, чтобы вытащить пострадавшего. Спасатели успели вовремя извлечь москвича из трубы до того, как мужчина успел захлебнуться.

Ранее в Геленджике во время дайвинга погиб 36-летний турист. Инструктор клуба оставил мужчину без наблюдения и заметил его, только когда он оказался на дне. Предполагается, что он одновременно курировал две пары дайверов, отвлекаясь на кормление рыб и наблюдение подводной красоты.

Кроме того, в Верхнем Суздальском озере, расположенном в Выборгском районе Санкт-Петербурга, утонули две сестры 11 и 14 лет. Трагедия произошла 25 июля, когда дети ушли купаться и не вернулись. О пропаже спасателям сообщила их мать после того, как девочки перестали выходить на связь. Тела детей были обнаружены водолазами на глубине.