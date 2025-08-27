День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
27 августа 2025 в 21:22

Тигр перехитрил рыбаков в Приморье

В Приморье тигр вышел из леса и забрал у рыбаков ведро с рыбой

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Приморском крае произошел необычный случай: тигр, который вышел к рыбакам, забрал у них улов, передает Telegram-канал Svodka25. Мужчины, ставшие очевидцами этой ситуации, записали происходящее на видео.

На видео запечатлено, как хищник обнаружил в траве ведро с рыбой, которую местные жители выловили в реке, и унес его. Рыбаки пытались успокоить тигра, но он не обратил внимания на их слова.

Ты видишь удочки, киса? Мы сейчас их заберем и уедем, все, иди, — комментирует автор видео за кадром.

После этого рыбаки решили оперативно собрать свои снасти и уехать, чтобы избежать возможных неприятностей.

Все, забирай удочку и поехали, — сказал второй голос за кадром.

Ранее у побережья графства Дорсет в Великобритании дельфин-афалина по имени Реджи едва не утащил на дно двух женщин. Хищник стал регулярно появляться в заливе Лайм с февраля, и в начале августа он присоединился к группе людей, которые совершали утренний заплыв.

До этого в Приморском крае фотоловушка зафиксировала необычное поведение бурого медведя. Животное встало на задние лапы, обхватило голову передними конечностями и начало тереться спиной о дерево.

Приморье
тигры
рыбаки
улов
хищники
