Тигр перехитрил рыбаков в Приморье В Приморье тигр вышел из леса и забрал у рыбаков ведро с рыбой

В Приморском крае произошел необычный случай: тигр, который вышел к рыбакам, забрал у них улов, передает Telegram-канал Svodka25. Мужчины, ставшие очевидцами этой ситуации, записали происходящее на видео.

На видео запечатлено, как хищник обнаружил в траве ведро с рыбой, которую местные жители выловили в реке, и унес его. Рыбаки пытались успокоить тигра, но он не обратил внимания на их слова.

Ты видишь удочки, киса? Мы сейчас их заберем и уедем, все, иди, — комментирует автор видео за кадром.

После этого рыбаки решили оперативно собрать свои снасти и уехать, чтобы избежать возможных неприятностей.

Все, забирай удочку и поехали, — сказал второй голос за кадром.

