Тигр перехитрил рыбаков в Приморье

В Приморском крае произошел необычный случай: тигр, который вышел к рыбакам, забрал у них улов, передает Telegram-канал Svodka25. Мужчины, ставшие очевидцами этой ситуации, записали происходящее на видео.
На видео запечатлено, как хищник обнаружил в траве ведро с рыбой, которую местные жители выловили в реке, и унес его. Рыбаки пытались успокоить тигра, но он не обратил внимания на их слова.
Ты видишь удочки, киса? Мы сейчас их заберем и уедем, все, иди, — комментирует автор видео за кадром.
После этого рыбаки решили оперативно собрать свои снасти и уехать, чтобы избежать возможных неприятностей.
Все, забирай удочку и поехали, — сказал второй голос за кадром.
