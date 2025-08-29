Работники прииска в Якутии крали золотые самородки необычным способом В Якутии два рабочих прииска вынесли под одеждой 128 кг золота на 668 млн рублей

В Иркутской области вынесли приговор бывшему работнику золотодобывающего предприятия в Якутии, который вместе с коллегой похитил более 128 килограммов золотых самородков, сообщает региональная прокуратура. Товарищи в течение трех месяцев выносили драгоценный металл с месторождения, пряча его под одеждой.

Согласно договоренности во время вахты они прятали драгоценный металл под одеждой и выносили с территории участка месторождения «Урочище Сайлык» в Республике Саха. Похищенное помещали в тайник, — говорится в сообщении.

По данным следствия, накопив 47 килограммов золота, они привлекли третьего сообщника с другого месторождения для сбыта. В январе 2024 года злоумышленники пытались перевезти 128 килограммов золота в Иркутск, спрятав его в газобаллонном оборудовании автомобиля Toyota Land Cruiser Prado. Общая стоимость изъятого драгоценного металла превысила 668 миллионов рублей. Все трое были задержаны в селе Баяндай.

Подсудимый полностью признал вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Мужчину признали виновным по статьям о краже и незаконном обороте драгоценных металлов. Суд назначил наказание в виде четырех лет условного лишения свободы и штрафа в 40 тысяч рублей.

