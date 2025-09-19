Для сердца и мозга: какая польза свеклы для организма

Для сердца и мозга: какая польза свеклы для организма

Для сердца и мозга: какая польза свеклы для организма

Что есть осенью? NEWS.ru расскажет, почему полезна свекла.

Польза свеклы

Этот овощ снижает давление, укрепляет капилляры, снижает уровень «плохого» холестерина. Если есть свеклу, то лучше работает кишечник, проходят запоры.

Также фиолетовая «подруга» положительно влияет на кровоснабжение мозга, повышается концентрация. А еще польза свеклы в том, что она содержит железо, фолиевую кислоту и медь.

Рецепт салата из свеклы

Ингредиенты: очищенная вареная свекла — 2-3 шт., чеснок — 2-3 дольки, сметана 15–20% жирности — 3-4 ст. л., соль — по вкусу. Салат из свеклы готовим так: ее крупно трем, измельчаем чеснок. Соединяем их, добавляем сметану и соль. Аккуратно перемешиваем и подаем холодным.

Ранее NEWS.ru рассказывал, как готовить узбекский плов.