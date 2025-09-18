Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
18 сентября 2025 в 19:09

Какие продукты едят в сентябре: для чего нужна облепиха организму

Какие продукты едят в сентябре: для чего нужна облепиха организму Какие продукты едят в сентябре: для чего нужна облепиха организму Фото: Shutterstock/FOTODOM

Это лучшая инвестиция в иммунитет! О чем мы? Мы про самую осеннюю ягоду — облепиху.

Польза облепихи

Эта ягода максимально насыщена витаминами: витамина С в ней больше, чем в лимоне. Это ваша природная «прививка» от осенних простуд. Ударная доза витаминов подготовит иммунную систему к сезону гриппа и ОРВИ.

Простой рецепт из облепихи для иммунитета

Понадобятся: облепиха — 200 г, мед натуральный — 100 г, корень имбиря — 20 г, лимон — ½ плода (опционально).

Ягоду пюрируем с помощью блендера, очищенный корень имбиря трем на терке и режем цитрус. Все ингредиенты смешиваем в одной посуде и добавляем мед.

Ранее NEWS.ru писал, как готовить томатную пасту на зиму.

общество
рецепты
кулинария
здоровье
Алина Ясинская
А. Ясинская
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыта зарплата украинских «людоловов»
В Госдуме предложили перечислять процент с чеков за общепит семьям военных
Трамп рассказал, как относится к украинскому конфликту
Мощное землетрясение зафиксировали в 125 км от Петропавловска-Камчатского
Когда пора менять окна: 7 признаков, что старые окна вам больше не служат
«Нелегалов не останется»: защитник мигрантов о решении проблем с диаспорами
Стала известна неожиданная польза поцелуев для здоровья
У семьи главы СНБО Украины нашли квартиры и виллы в США
В России выступили за упразднение языкового экзамена для мигрантов
В Польше начались массовые проверки бомбоубежищ
Зеленский ограничил доступ к реестрам недвижимости чиновников
В Монголии нашли останки «самого загадочного» динозавра
Озвучена дата проведения заседаний СБ ООН по ситуации в Газе и на Украине
Трамп заявил о праве США единолично вводить пошлины
На Украине раскрыли происхождение прозвища Зеленского
ВСУ сдают Красноармейск и Купянск? Ситуация на фронтах СВО 18 сентября
МИД России сделал важное заявление по делу о крушении малайзийского Boeing
В США молодой мужчина умер после посещения аттракциона
Море в сентябре: куда поехать, чтобы купаться и загорать
В Госдуме объяснили, зачем Зеленский приехал в Донбасс
Дальше
Самое популярное
Откровения наемников и обвал фронта ВСУ: новости СВО к утру 17 сентября
Регионы

Откровения наемников и обвал фронта ВСУ: новости СВО к утру 17 сентября

«Стоны и жалобы»: Иванов раскрыл, чего стоил Финляндии разрыв связей с РФ
Европа

«Стоны и жалобы»: Иванов раскрыл, чего стоил Финляндии разрыв связей с РФ

В МОК объяснили, почему Израиль не отстранят по примеру России
Спорт

В МОК объяснили, почему Израиль не отстранят по примеру России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.