«Евреям вход запрещен»: в Германию возвращаются нацистские порядки NDR: на витрине магазина в Германии нашли плакат, запрещающий вход евреям

Владелец магазина в немецком городе Фленсбург разместил на витрине плакат с надписью, запрещающей вход евреям, сообщает телерадиокомпания NDR. По ее данным, надпись гласила: «Евреям вход сюда запрещен! Ничего личного, это не антисемитизм, я вас просто не выношу».

Антисемитский плакат вызвал возмущение во Фленсбурге. Объявление с надписью «Евреям вход сюда запрещен! Ничего личного, это не антисемитизм, я вас просто не выношу» висело на витрине магазина на Дубургер-штрассе в районе Нойштадт, — говорится в материале.

Владелец магазина объяснил свой поступок «разочарованием событиями в секторе Газа», назвав это частным высказыванием. Он заявил, что не ожидал общественного резонанса, и по требованию полиции уже убрал табличку.

Немецкая прокуратура возбудила уголовное дело по факту разжигания межнациональной розни. Плакат был изъят в качестве вещественного доказательства, в настоящее время проводятся следственные мероприятия.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц выступил с жестким осуждением антисемитизма, маскирующегося под критику политики Израиля. В своем заявлении он подчеркнул, что будущее ФРГ немыслимо без еврейской общины как неотъемлемой части немецкого общества.