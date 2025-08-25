Слова посла США об антисемитизме стали поводом для его вызова во Францию

Министерство иностранных дел Франции вызвало посла США в Париже Чарльза Кушнера из-за его критики в адрес французских властей, сообщила пресс-служба ведомства. Американский дипломат ранее заявил, что республика недостаточно эффективно борется с проявлениями антисемитизма.

Франция решительно отвергает эти обвинения, — говорится в коммюнике.

Во французском МИД подчеркнули, что ознакомились с письмом Кушнера на имя президента страны, в котором он выразил обеспокоенность ростом числа антисемитских инцидентов. Заявления посла во внешнеполитическом ведомстве назвали неприемлемыми и напомнили, что подобные высказывания противоречат нормам международного права, включая принцип невмешательства во внутренние дела государств, закрепленный Венской конвенцией о дипломатических сношениях 1961 года.

Ранее Кушнер направил письмо президенту Эммануэлю Макрону. Дипломат выразил «глубокую обеспокоенность» всплеском антисемитизма и бездействием французских властей.

