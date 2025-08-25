Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
25 августа 2025 в 02:21

Посол США обвинил Макрона в бездействии в вопросе антисемитизма

Посол США Кушнер обвинил Макрона в бездействии в вопросе антисемитизма

Эммануэль Макрон Эммануэль Макрон Фото: Felix Zahn/Photothek Media Lab/Global Look Press

Посол США во Франции Чарльз Кушнер направил письмо президенту Эммануэлю Макрону, сообщила газета Le Figaro. Дипломат выразил «глубокую обеспокоенность» всплеском антисемитизма и бездействием французских властей.

Заявления, которые очерняют Израиль, и жесты в знак признания палестинского государства поощряют экстремистов, разжигают насилие и ставят под угрозу еврейство во Франции, — написал дипломат.

Ранее Макрон заявил, что операция Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по захвату Газы приведет к катастрофе. Он выразил опасения, что из-за этого весь регион может оказаться в состоянии постоянной войны. Для завершения конфликта нужно прекратить огонь в секторе Газа, доставить гумпомощь жителям анклава и освободить заложников, отметил политик.

До этого стало известно, что Армия обороны Израиля призвала из резерва 60 тысяч военных и продлила срок службы 20 тысячам в рамках подготовки к операции «Колесницы Гидеона — 2» в городе Газа. В ЦАХАЛ пояснили, что данное решение было принято после обсуждения штатного состава и одобрено министром обороны Исраэлем Кацом.

Эммануэль Макрон
Франция
Израиль
США
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Посол США обвинил Макрона в бездействии в вопросе антисемитизма
Часть Сум осталась без электричества
Вэнс объяснил, почему США не вводят новые пошлины против Китая
Российская теннисистка проиграла индонезийке на турнире в США
В российском регионе объявили угрозу атаки БПЛА
«Стартовал в числе первых»: россиянин пропал при попытке переплыть Босфор
«Балтика» разгромила «Сочи» в турнире РПЛ
25 августа: приметы на урожай и бабье лето, запреты Фотия Поветенного
Названа страна, голосовавшая против вступления России в НАТО
Опубликовано фото «Еврокоптера», который отправят на поиски Наговициной
Знаменитый актер посетил кинофестиваль в России
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 25 августа 2025 года
США готовятся вынести жесткое предупреждение Украине и ЕС
В Полтаве украинских мобилизованных держат в загонах
Над российскими регионами сбили семь БПЛА
Лукашенко выступил с объявлением о своем здоровье
Во Франции рассказали, чем для Запада обернулся конфликт на Украине
В Раде рассказали о планах Европы использовать Украину
Названо число пострадавших при атаке БПЛА на автобус в российском регионе
Друг заключенного пытался передать запрещенку с помощью древнего метода
Дальше
Самое популярное
Кабачковые гнёзда с сыром и яйцом! Завтрак или перекус из 4 ингердиентов
Общество

Кабачковые гнёзда с сыром и яйцом! Завтрак или перекус из 4 ингердиентов

Зимует при -30 °C и не горит на солнце! Многолетник-чемпион моего сада
Общество

Зимует при -30 °C и не горит на солнце! Многолетник-чемпион моего сада

Названа предполагаемая причина болезни ушедшего из жизни Вышинского
Общество

Названа предполагаемая причина болезни ушедшего из жизни Вышинского

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.