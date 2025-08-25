Посол США обвинил Макрона в бездействии в вопросе антисемитизма Посол США Кушнер обвинил Макрона в бездействии в вопросе антисемитизма

Посол США во Франции Чарльз Кушнер направил письмо президенту Эммануэлю Макрону, сообщила газета Le Figaro. Дипломат выразил «глубокую обеспокоенность» всплеском антисемитизма и бездействием французских властей.

Заявления, которые очерняют Израиль, и жесты в знак признания палестинского государства поощряют экстремистов, разжигают насилие и ставят под угрозу еврейство во Франции, — написал дипломат.

Ранее Макрон заявил, что операция Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по захвату Газы приведет к катастрофе. Он выразил опасения, что из-за этого весь регион может оказаться в состоянии постоянной войны. Для завершения конфликта нужно прекратить огонь в секторе Газа, доставить гумпомощь жителям анклава и освободить заложников, отметил политик.

До этого стало известно, что Армия обороны Израиля призвала из резерва 60 тысяч военных и продлила срок службы 20 тысячам в рамках подготовки к операции «Колесницы Гидеона — 2» в городе Газа. В ЦАХАЛ пояснили, что данное решение было принято после обсуждения штатного состава и одобрено министром обороны Исраэлем Кацом.