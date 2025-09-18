Путин сослался на Маркса и Энгельса в споре о единых льготах

Президент РФ Владимир Путин, сославшись на Карла Маркса, Фридриха Энгельса и Владимира Ленина, заявил о сложностях введения единых льгот из-за разного уровня доходов и расходов в регионах. На встрече с лидерами фракций Госдумы, которую транслировала пресс-служба Кремля, глава государства прокомментировал инициативу об унифицированных мерах поддержки многодетных.

И вот как у Карла Маркса и Фридриха Энгельса было [написано]: разная оплата разным людям — она не ведет к социальной справедливости. Так это у них проходит [в трудах], и, по-моему, у Владимира Ильича [Ленина] это тоже где-то было, — сказал глава государства.

Путин подчеркнул, что единые льготы — это то, к чему нужно стремиться, но отметил объективные экономические различия между регионами. Он указал, что при одинаковой зарплате жители регионов с более низкой стоимостью жизни оказываются в лучшем положении, чем москвичи. Данный вопрос требует кропотливого изучения со стороны депутатов, заключил президент.

Ранее Путин поддержал идею введения налога на роскошь, назвав ее разумной. Он подчеркнул необходимость взвешенного подхода к таким фискальным нововведениям, чтобы «не переборщить». Путин также привел в пример опыт США, где повышение налогов для богатых во время войн находило понимание.