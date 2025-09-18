Появились кадры с ужина в Виндзоре, где Трампа угостили свеклой и мороженым

На торжественном ужине по случаю визита президента США Дональда Трампа в Виндзорском дворце подавали рулет из мяса кур свободного выгула, завернутый в слайсы цукини. Гарниром послужили испанская фасоль, пряная тыква с семечками, листовая свекла мангольд и картофель дарфан.

К столу также подали панна-коту из кресс-салата с песочным печеньем из пармезана и салатом с перепелиными яйцами. В качестве десерта подали ванильное мороженое с малиновым сорбетом и бланшированными сливами.

На званом ужине в Виндзорском дворце гостям подавали редкие напитки из королевского погреба. Среди них — портвейн Warre's Vintage Port 1945 года, выбранный как ближайший к дате рождения Дональда Трампа (1946). Также на стол поставили коньяк Hennessy Grande Champagne урожая 1912 года (год рождения его матери).

Ранее в Сети образ супруги Трампа Мелании во время визита в Великобританию назвали «модным провалом». Первая леди была в сапогах Dior и пальто Burberry. В комментариях также подчеркнули, что пальто жены Трампа напоминает цирковой шатер. Кто-то пошутил, что она похожа на Hamburglar — персонажа из старой рекламной кампании McDonald's: карикатурный «вор гамбургеров» в черной маске и плаще в полоску.