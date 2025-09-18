Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
18 сентября 2025 в 20:29

Появились кадры с ужина в Виндзоре, где Трампа угостили свеклой и мороженым

Трампу подали свеклу, мороженое со сливой и портвейн на ужине в Виндзоре

Дональд Трамп и Карл III Дональд Трамп и Карл III Фото: i-Images / Pool/Global Look Press

На торжественном ужине по случаю визита президента США Дональда Трампа в Виндзорском дворце подавали рулет из мяса кур свободного выгула, завернутый в слайсы цукини. Гарниром послужили испанская фасоль, пряная тыква с семечками, листовая свекла мангольд и картофель дарфан.

К столу также подали панна-коту из кресс-салата с песочным печеньем из пармезана и салатом с перепелиными яйцами. В качестве десерта подали ванильное мороженое с малиновым сорбетом и бланшированными сливами.

На званом ужине в Виндзорском дворце гостям подавали редкие напитки из королевского погреба. Среди них — портвейн Warre's Vintage Port 1945 года, выбранный как ближайший к дате рождения Дональда Трампа (1946). Также на стол поставили коньяк Hennessy Grande Champagne урожая 1912 года (год рождения его матери).

Ранее в Сети образ супруги Трампа Мелании во время визита в Великобританию назвали «модным провалом». Первая леди была в сапогах Dior и пальто Burberry. В комментариях также подчеркнули, что пальто жены Трампа напоминает цирковой шатер. Кто-то пошутил, что она похожа на Hamburglar — персонажа из старой рекламной кампании McDonald's: карикатурный «вор гамбургеров» в черной маске и плаще в полоску.

Дональд Трамп
Великобритания
ужины
меню
свекла
мороженое
США
Мелания Трамп
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Госдуме предложили перечислять процент с чеков за общепит семьям военных
Трамп рассказал, как относится к украинскому конфликту
Мощное землетрясение зафиксировали в 125 км от Петропавловска-Камчатского
Когда пора менять окна: 7 признаков, что старые окна вам больше не служат
«Нелегалов не останется»: защитник мигрантов о решении проблем с диаспорами
Стала известна неожиданная польза поцелуев для здоровья
У семьи главы СНБО Украины нашли квартиры и виллы в США
В России выступили за упразднение языкового экзамена для мигрантов
В Польше начались массовые проверки бомбоубежищ
Зеленский ограничил доступ к реестрам недвижимости чиновников
В Монголии нашли останки «самого загадочного» динозавра
Озвучена дата проведения заседаний СБ ООН по ситуации в Газе и на Украине
Трамп заявил о праве США единолично вводить пошлины
На Украине раскрыли происхождение прозвища Зеленского
ВСУ сдают Красноармейск и Купянск? Ситуация на фронтах СВО 18 сентября
МИД России сделал важное заявление по делу о крушении малайзийского Boeing
В США молодой мужчина умер после посещения аттракциона
Море в сентябре: куда поехать, чтобы купаться и загорать
В Госдуме объяснили, зачем Зеленский приехал в Донбасс
Мошенник заманил пенсионерку в Индию, где ее сожгли
Дальше
Самое популярное
Откровения наемников и обвал фронта ВСУ: новости СВО к утру 17 сентября
Регионы

Откровения наемников и обвал фронта ВСУ: новости СВО к утру 17 сентября

«Стоны и жалобы»: Иванов раскрыл, чего стоил Финляндии разрыв связей с РФ
Европа

«Стоны и жалобы»: Иванов раскрыл, чего стоил Финляндии разрыв связей с РФ

В МОК объяснили, почему Израиль не отстранят по примеру России
Спорт

В МОК объяснили, почему Израиль не отстранят по примеру России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.