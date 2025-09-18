Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
18 сентября 2025 в 19:53

В Госдуме объяснили, как отнестись к угрозам Киева атаковать энергетику РФ

Журавлев: Зеленский будет использовать методы террора против энергетики РФ

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети

Вывести из строя всю энергосистему России нереально, заявил NEWS.ru зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. При этом депутат добавил, что президент Украины Владимир Зеленский будет использовать методы террора против энергетики РФ.

ВСУ пытаются наносить удары, к примеру, по российским НПЗ, но это крайне редко у них получается. Мы понимаем, что киевский режим не оставит попыток навредить, в том числе и используя привычную для Украины террористическую деятельность, — сказал Журавлев.

Но и мы теперь настороже, продолжил парламентарий, учимся на своих ошибках, и нанести нам неожиданный ущерб у ВСУ получается все реже.

Со своей стороны мы просто продолжим планомерно уничтожать украинскую военную инфраструктуру. Что достаточно серьезно приближает нашу победу, — отметил собеседник.

Ранее Зеленский заявил о возможных проблемах в российской энергетической системе в зимний период. Как пояснил глава государства, украинские военные готовят операции, которые создадут сложности для функционирования энергообъектов РФ.

Владимир Зеленский
угрозы
энергетика
атаки
Дмитрий Горин
Д. Горин
Елена Васильченко
Е. Васильченко
