18 сентября 2025 в 19:51

Эстонская таможня увидела в умной колонке россиянина угрозу Украине

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Эстонские пограничники отказались пропустить умную колонку российского производства, расценив ее как устройство для «дестабилизации» Украины, сообщает RT со ссылкой на пострадавшего россиянина. Инцидент произошел на границе между Ивангородом и Нарвой, где гражданину пригрозили штрафом в €2,4 тыс. (более 230 тыс. рублей) или заключением под стражу.

По словам мужчины, умная техника необходима ему для работы и ранее он беспрепятственно пересекал границу Финляндии со старой колонкой в течение четырех лет. Стоимость нового устройства составляет €237 (23,5 тыс. рублей). Поэтому гражданин предпочел вернуться в Россию, а не оставлять устройство на таможне. Российский пограничник в свою очередь подтвердил, что формального запрета на ввоз умных колонок в ЕС не существует.

Ранее шереметьевские таможенники обнаружили у женщины, прибывшей из Франции транзитом через Сербию, незадекларированные часы Rolex с бриллиантами. Стоимость изделия оценивается в 12 млн рублей. Пассажирка спрятала дорогостоящие часы в кармане верхней одежды и попыталась пройти через зеленый коридор.

