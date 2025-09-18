Эстонская таможня увидела в умной колонке россиянина угрозу Украине

Эстонские пограничники отказались пропустить умную колонку российского производства, расценив ее как устройство для «дестабилизации» Украины, сообщает RT со ссылкой на пострадавшего россиянина. Инцидент произошел на границе между Ивангородом и Нарвой, где гражданину пригрозили штрафом в €2,4 тыс. (более 230 тыс. рублей) или заключением под стражу.

По словам мужчины, умная техника необходима ему для работы и ранее он беспрепятственно пересекал границу Финляндии со старой колонкой в течение четырех лет. Стоимость нового устройства составляет €237 (23,5 тыс. рублей). Поэтому гражданин предпочел вернуться в Россию, а не оставлять устройство на таможне. Российский пограничник в свою очередь подтвердил, что формального запрета на ввоз умных колонок в ЕС не существует.

Ранее шереметьевские таможенники обнаружили у женщины, прибывшей из Франции транзитом через Сербию, незадекларированные часы Rolex с бриллиантами. Стоимость изделия оценивается в 12 млн рублей. Пассажирка спрятала дорогостоящие часы в кармане верхней одежды и попыталась пройти через зеленый коридор.