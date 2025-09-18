Страчателла: нежный итальянский сыр со сливочными нитями

Сыр страчателла, нежный и утонченный, родом из солнечного региона Апулия на юге Италии. Его история началась не с самостоятельного сыра, а с части более крупного сырного производства. Изначально это были тончайшие нити свежайшей моцареллы, оставшиеся после формовки классических шариков.

История происхождения из региона Апулия

Сыровары не стали выбрасывать этот драгоценный продукт, а начали погружать его в свежие сливки, создавая уникальный десертный сыр. Название »страчателла» происходит от итальянского слова stracciare, что означает «рвать на кусочки» или «в лохмотья», что идеально описывает его внешний вид. Важно не путать этот сыр с одноименным мороженым, которое является совершенно другим продуктом. Таким образом, страчателла появилась как гениальный пример безотходного производства и быстро завоевала сердца гурманов.

Вкус, текстура и как отличить качественный сыр

Настоящая страчателла — это воплощение нежности. Она состоит из двух компонентов: мягких, эластичных кусочков сыра (сливочно-белого цвета) и густых свежих сливок, в которых они плавают. Вкус у нее мягкий, молочный, с едва уловимой кислинкой и легкой солоноватостью. Он не должен быть резким или чрезмерно соленым. Текстура — главная отличительная черта: тончайшие шелковистые нити сыра буквально тают во рту, а сливки добавляют бархатистости. Качественный продукт всегда свежий, его срок хранения очень короткий. При покупке обращайте внимание на внешний вид: сырные волокна должны быть белоснежными, блестящими и упругими, а сливки — чистыми, без следов сыворотки или желтизны. Запах — свежий, кисломолочный, без каких-либо посторонних примесей. Настоящую страчателлу практически невозможно найти за пределами Италии в свежем виде, поэтому многие предпочитают готовить ее самостоятельно.

Идеальные гастрономические сочетания

Благодаря своему деликатному вкусу страчателла невероятно универсальна в кулинарии. Классический и самый простой способ — подать ее в чистом виде как закуску или десерт, сбрызнув оливковым маслом первого отжима и посыпав свежемолотым черным перцем и, возможно, парой листиков свежего базилика. Она прекрасно сочетается со сладковатыми и кислыми нотами: попробуйте ее со спелыми грушами, инжиром, персиками или с медом и грецкими орехами. В салатах она творит чудеса, особенно в комбинации с руколой, вялеными томатами и орехами пекан. На завтрак страчателлу можно намазать на свежий хлеб или тост, добавив ломтик спелого авокадо. Ее кремовая текстура идеально подходит для создания изысканных соусов или начинки для кальцоне и других закрытых пицц.

Классический рецепт пасты со страчателлой Фото: Shutterstock/FOTODOM

Классический рецепт пасты со страчателлой

Приготовление пасты со страчателлой — это быстрый и элегантный ужин, который впечатлит любого гостя. Отварите качественную пасту (отлично подойдут длинные виды вроде спагетти или феттучини) в подсоленной воде до состояния альденте. Пока паста варится, в глубокой миске разомните вилкой страчателлу вместе со сливками, добавьте цедру половины лимона, немного свежемолотого черного перца и щепотку мелкой морской соли. Слейте воду с готовой пасты, сохранив примерно полстакана. Сразу же добавьте горячую пасту в миску с сырной смесью, активно помешивая. Для кремовой консистенции постепенно вливайте немного оставшегося бульона, пока соус не станет однородным. Подавайте немедленно, украсив свежим базиликом и тертым пармезаном.

Как сделать домашнюю страчателлу: пошаговый рецепт

Приготовление домашней страчателлы — удивительно простой процесс, который позволяет насладиться ее свежестью даже за тысячи километров от Италии. Для этого вам понадобится всего два основных ингредиента: литр цельного молока и нежирные сливки (200 мл), а также лимонная кислота или сок лимона и сычужный фермент (можно заменить растительным аналогом или даже не использовать, полагаясь на кислоту). Подогрейте молоко до 35–40 °C, добавьте разведенную в воде лимонную кислоту, хорошо перемешайте и снимите с огня. Молоко начнет сворачиваться. Если используете фермент, добавьте его согласно инструкции. Аккуратно соберите образовавшиеся хлопья творога и начните их вымешивать и растягивать в горячей сыворотке или воде, как при приготовлении моцареллы. Когда масса станет эластичной, отрывайте от нее небольшие кусочки и растягивайте их в тонкие ленточки, складывая в миску. Залейте готовые сырные «лохмотья» охлажденными свежими сливками, добавьте щепотку соли и перемешайте. Домашняя страчателла готова. Храните ее в холодильнике не более одного-двух дней.

