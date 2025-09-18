Празднование Дня города в Москве
Сырные блинчики за 15 минут! Беспроигрышный вариант для всей семьи

Сырные блинчики за 15 минут! Беспроигрышный вариант для всей семьи. Невероятно быстрые, ароматные и сытные блинчики с хрустящей сырной корочкой! Идеальный завтрак или перекус, который замешивается буквально за пару минут. Подавайте со сметаной или любимым соусом.

Ингредиенты

  • Молоко — 300 мл
  • Мука — 300 г
  • Сыр твёрдый — 150 г
  • Яйца — 2 шт.
  • Масло растительное — 3 ст. л.
  • Сода — 1/3 ч. л.
  • Зелень свежая (укроп/петрушка) — небольшой пучок
  • Сметана — для подачи
  • Соль — по вкусу

Приготовление

  1. В глубокой миске взбейте яйца с солью до легкой пены. Влейте молоко комнатной температуры и снова взбейте. Добавьте просеянную муку и соду, тщательно перемешайте венчиком до однородности без комочков. Сыр натрите на средней тёрке, зелень мелко порубите. Добавьте сыр, зелень и растительное масло в тесто, хорошо перемешайте.
  2. Разогрейте сковороду с антипригарным покрытием (масло добавлять не нужно). Выливайте тесто половником, формируя некрупные блинчики. Жарьте на среднем огне по 1–1,5 минуты с каждой стороны до золотистой корочки. Подавайте горячими со сметаной или любым другим любимым соусом. Приятного аппетита!

Ранее мы готовили блинчики «Синнабон» с корицей. Такую вкуснятину вы еще не ели!

