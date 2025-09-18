Сырные блинчики за 15 минут! Беспроигрышный вариант для всей семьи. Невероятно быстрые, ароматные и сытные блинчики с хрустящей сырной корочкой! Идеальный завтрак или перекус, который замешивается буквально за пару минут. Подавайте со сметаной или любимым соусом.

Ингредиенты

Молоко — 300 мл

Мука — 300 г

Сыр твёрдый — 150 г

Яйца — 2 шт.

Масло растительное — 3 ст. л.

Сода — 1/3 ч. л.

Зелень свежая (укроп/петрушка) — небольшой пучок

Сметана — для подачи

Соль — по вкусу

Приготовление

В глубокой миске взбейте яйца с солью до легкой пены. Влейте молоко комнатной температуры и снова взбейте. Добавьте просеянную муку и соду, тщательно перемешайте венчиком до однородности без комочков. Сыр натрите на средней тёрке, зелень мелко порубите. Добавьте сыр, зелень и растительное масло в тесто, хорошо перемешайте. Разогрейте сковороду с антипригарным покрытием (масло добавлять не нужно). Выливайте тесто половником, формируя некрупные блинчики. Жарьте на среднем огне по 1–1,5 минуты с каждой стороны до золотистой корочки. Подавайте горячими со сметаной или любым другим любимым соусом. Приятного аппетита!

