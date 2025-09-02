Блинчики «Синнабон» с корицей — такую вкуснятину вы еще не ели!

Блинчики «Синнабон» с корицей — такую вкуснятину вы еще не ели! Эти нежные блинчики с корицей и творожным кремом — вкусный гибрид классических блинов и знаменитых булочек! Ароматные, воздушные и такие манящие — они станут звездой вашего праздничного стола.

Ингредиенты для теста

Яйца — 2 шт.

Молоко — 1,5 стакана (375 мл)

Мука — 12 ст. л. (≈180 г)

Сахар — 1 ст. л.

Кипяток — 0,5 стакана (125 мл)

Масло растительное — 3 ст. л.

Для начинки

Сливочное масло — для смазывания

Сахар — 2–3 ст. л.

Корица — 1–2 ч. л.

Для крема

Творожный сыр — 2 ст. л.

Сливки — 60 мл

Сахар — 1–2 ст. л.

Корица — для украшения

Приготовление

Блины. Взбейте яйца с сахаром, влейте молоко и перемешайте. Постепенно добавьте муку, избегая комочков. Тонкой струйкой введите кипяток, затем масло. Тесто должно получиться жидким. Жарьте на раскалённой сковороде до золотистого цвета с двух сторон. Начинка. Горячие блины смажьте сливочным маслом, посыпте смесью сахара и корицы (1:1). Сверните рулетиками и выложите в форму. Запекайте 7 минут при 180 °C — так корица раскроет аромат, а края слегка подрумянятся. Крем. Взбейте творожный сыр со сливками и сахаром до гладкости. Густоту регулируйте сливками — крем должен быть похож на сметану.

Подача. Полейте блинчики кремом, посыпьте корицей и подавайте тёплыми. Идеально с чаем, кофе или ванильным мороженым!

