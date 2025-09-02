День знаний — 2025
Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
02 сентября 2025 в 06:00

Блинчики «Синнабон» с корицей — такую вкуснятину вы еще не ели!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Блинчики «Синнабон» с корицей — такую вкуснятину вы еще не ели! Эти нежные блинчики с корицей и творожным кремом — вкусный гибрид классических блинов и знаменитых булочек! Ароматные, воздушные и такие манящие — они станут звездой вашего праздничного стола.

Ингредиенты для теста

  • Яйца — 2 шт.
  • Молоко — 1,5 стакана (375 мл)
  • Мука — 12 ст. л. (≈180 г)
  • Сахар — 1 ст. л.
  • Кипяток — 0,5 стакана (125 мл)
  • Масло растительное — 3 ст. л.

Для начинки

  • Сливочное масло — для смазывания
  • Сахар — 2–3 ст. л.
  • Корица — 1–2 ч. л.

Для крема

  • Творожный сыр — 2 ст. л.
  • Сливки — 60 мл
  • Сахар — 1–2 ст. л.
  • Корица — для украшения

Приготовление

  1. Блины. Взбейте яйца с сахаром, влейте молоко и перемешайте. Постепенно добавьте муку, избегая комочков. Тонкой струйкой введите кипяток, затем масло. Тесто должно получиться жидким. Жарьте на раскалённой сковороде до золотистого цвета с двух сторон.
  2. Начинка. Горячие блины смажьте сливочным маслом, посыпте смесью сахара и корицы (1:1). Сверните рулетиками и выложите в форму. Запекайте 7 минут при 180 °C — так корица раскроет аромат, а края слегка подрумянятся.
  3. Крем. Взбейте творожный сыр со сливками и сахаром до гладкости. Густоту регулируйте сливками — крем должен быть похож на сметану.

Подача. Полейте блинчики кремом, посыпьте корицей и подавайте тёплыми. Идеально с чаем, кофе или ванильным мороженым!

Ранее мы готовили помидорную яичницу, или шакшуку, по всем правилам! Обалденный завтрак.

блинчики
завтраки
простой рецепт
творог
панкейки
оладьи
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Названы самые безопасные российские регионы
Си Цзиньпин сделал громкое заявление о доброй традиции России и Китая
Посетители «Крокуса» рассказали, как спаслись от террористов
Си Цзиньпин назвал Россию и Китай победителями во Второй мировой войне
Путин рассказал, как Россия относится к отношениям с Монголией и Китаем
Психолог объяснила россиянам, как перестать везде чуять подвох
После аварии с автобусом и Toyota госпитализировали 19 человек
Путин и Си Цзиньпин начали двусторонние переговоры в Пекине
Женщинам раскрыли неприятные последствия частых укладок
В Ростове-на-Дону из-за атаки БПЛА пострадал ребенок
Стало известно, удалось ли российским ЦОД заменить иностранные генераторы
Юрист раскрыл, за что велосипедистов могут оштрафовать в темное время суток
Российские БПЛА обратили в пыль кочующие минометные расчеты ВСУ
Путин в Пекине начал встречу с лидерами Китая и Монголии
Психолог рассказала, как смартфоны разрушают отношения
«В первый раз что ли?» Когда «Динамо» уволит Карпина, кто его заменит
В Ирландии подтвердили готовность к участию в миссии на Украине
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 2 сентября
В Роскачестве назвали способы быстрой акклиматизации после отпуска
Раскрыто, сколько украинцев прибыли в Россию в 2025 году
Дальше
Самое популярное
Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь
Общество

Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь

Простой рецепт салата «Анкл Бенс» из кабачков на зиму
Общество

Простой рецепт салата «Анкл Бенс» из кабачков на зиму

Как приготовить пышный манник на кефире в духовке
Общество

Как приготовить пышный манник на кефире в духовке

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.