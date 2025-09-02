Блинчики «Синнабон» с корицей — такую вкуснятину вы еще не ели! Эти нежные блинчики с корицей и творожным кремом — вкусный гибрид классических блинов и знаменитых булочек! Ароматные, воздушные и такие манящие — они станут звездой вашего праздничного стола.
Ингредиенты для теста
- Яйца — 2 шт.
- Молоко — 1,5 стакана (375 мл)
- Мука — 12 ст. л. (≈180 г)
- Сахар — 1 ст. л.
- Кипяток — 0,5 стакана (125 мл)
- Масло растительное — 3 ст. л.
Для начинки
- Сливочное масло — для смазывания
- Сахар — 2–3 ст. л.
- Корица — 1–2 ч. л.
Для крема
- Творожный сыр — 2 ст. л.
- Сливки — 60 мл
- Сахар — 1–2 ст. л.
- Корица — для украшения
Приготовление
- Блины. Взбейте яйца с сахаром, влейте молоко и перемешайте. Постепенно добавьте муку, избегая комочков. Тонкой струйкой введите кипяток, затем масло. Тесто должно получиться жидким. Жарьте на раскалённой сковороде до золотистого цвета с двух сторон.
- Начинка. Горячие блины смажьте сливочным маслом, посыпте смесью сахара и корицы (1:1). Сверните рулетиками и выложите в форму. Запекайте 7 минут при 180 °C — так корица раскроет аромат, а края слегка подрумянятся.
- Крем. Взбейте творожный сыр со сливками и сахаром до гладкости. Густоту регулируйте сливками — крем должен быть похож на сметану.
Подача. Полейте блинчики кремом, посыпьте корицей и подавайте тёплыми. Идеально с чаем, кофе или ванильным мороженым!
Ранее мы готовили помидорную яичницу, или шакшуку, по всем правилам! Обалденный завтрак.