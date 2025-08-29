День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
29 августа 2025 в 08:00

Помидорная яичница, или Шакшука по всем правилам! Обалденный завтрак

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Помидорная яичница, или шакшука по всем правилам! Обалденный завтрак! Шакшука — это яркое и ароматное блюдо восточной кухни, идеальное для завтрака или легкого ужина. Яйца, томленные в насыщенном томатном соусе с пряностями, создают невероятно уютное сочетание. Добавление сливочного сыра и свежей зелени делает этот вариант особенно нежным и аппетитным.

Ингредиенты

  • Оливковое масло — 2 ст. л.
  • Лук репчатый — 1 шт.
  • Помидоры — 8 шт.
  • Чеснок — 3 зубчика
  • Перец сладкий — 3 шт.
  • Томатная паста — 2 ст. л.
  • Яйца — 6 шт.
  • Сыр мягкий — 100 г
  • Кумин- 1 ч. л.
  • Паприка — 1 ч. л.
  • Орегано — 1/2 ч. л.
  • Перец чили — 1/2 ч. л.
  • Соль, перец черный — по вкусу
  • Зелень свежая и хлеб — для подачи

Приготовление

  1. Разогрейте оливковое масло в глубокой сковороде, обжарьте нарезанный лук до мягкости. Добавьте кубики сладкого перца и готовьте еще 5–7 минут. Введите томатную пасту и все специи, хорошо перемешайте. Добавьте цельные помидоры, слегка раздавите их лопаткой и тушите 10–15 минут до загустения соуса.
  2. Вмешайте чеснок, растертый с солью, посолите и поперчите по вкусу. Сделайте в соусе углубления, вбейте в них яйца, накройте крышкой и готовьте 5–7 минут. Разложите сверху кусочки мягкого сыра, снимите с огня и посыпьте свежей зеленью. Подавайте сразу с хлебом.

Ранее мы готовили кабачковые гнёзда с сыром и яйцом! Завтрак или перекус из четырех ингредиентов.

яйца
яичница
помидоры
шакшука
простой рецепт
завтраки
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В МИД Венгрии отвергли аргументы Польши о «борьбе за свободу Украины»
В Госдуме потребовали бесплатные обеды для школьниках
Семьям с детьми и невысоким доходом пообещали новую меру поддержки
Зоозащитник рассказала, как организовать поиски пропавшего питомца
Бойцы ликвидировали более 30 «азовцев», угодивших в котел в ДНР
В Орловской области выросло число пострадавших при налете БПЛА
В Анкаре объяснили инициативу Эрдогана с продолжением переговоров
«С тех пор как я взялся за дело»: Трамп похвалил себя за статистику угонов
Битцевский маньяк хочет свободы, Свечников может быть жив: главные ЧП
Медикам на СВО пришлось оперировать бойца, потерявшего четыре литра крови
Готовим «поцелуйчик» — оригинальную закуску для крепких напитков
Кабачковая икра через мясорубку на зиму
Готовим чахохбили по-грузински из курицы с красным вином
Готовим диетические оладьи из кабачков — рецепт без муки
Осужденному на пожизненное экс-сенатору простили 4 тыс. рублей
Схватка с медведем обернулась жуткими последствиями для грибника
Умер композитор Родион Щедрин: что об этом известно, биография, где жил
Шарлотка «Чайная роза»: классический рецепт в романтичном исполнении
Юрист рассказала, за что у россиян могут изъять землю с 1 сентября
Витаминное лечо из болгарского перца с огурцами
Дальше
Самое популярное
Вегетарианские баклажаны в духовке: оторваться невозможно!
Общество

Вегетарианские баклажаны в духовке: оторваться невозможно!

«Тещин язык» из кабачков: быстрая закуска на каждый день
Общество

«Тещин язык» из кабачков: быстрая закуска на каждый день

Помидоры по-корейски быстрого приготовления — сочная закуска к обеду
Общество

Помидоры по-корейски быстрого приготовления — сочная закуска к обеду

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.