Помидорная яичница, или Шакшука по всем правилам! Обалденный завтрак

Помидорная яичница, или шакшука по всем правилам! Обалденный завтрак! Шакшука — это яркое и ароматное блюдо восточной кухни, идеальное для завтрака или легкого ужина. Яйца, томленные в насыщенном томатном соусе с пряностями, создают невероятно уютное сочетание. Добавление сливочного сыра и свежей зелени делает этот вариант особенно нежным и аппетитным.

Ингредиенты

Оливковое масло — 2 ст. л.

Лук репчатый — 1 шт.

Помидоры — 8 шт.

Чеснок — 3 зубчика

Перец сладкий — 3 шт.

Томатная паста — 2 ст. л.

Яйца — 6 шт.

Сыр мягкий — 100 г

Кумин- 1 ч. л.

Паприка — 1 ч. л.

Орегано — 1/2 ч. л.

Перец чили — 1/2 ч. л.

Соль, перец черный — по вкусу

Зелень свежая и хлеб — для подачи

Приготовление

Разогрейте оливковое масло в глубокой сковороде, обжарьте нарезанный лук до мягкости. Добавьте кубики сладкого перца и готовьте еще 5–7 минут. Введите томатную пасту и все специи, хорошо перемешайте. Добавьте цельные помидоры, слегка раздавите их лопаткой и тушите 10–15 минут до загустения соуса. Вмешайте чеснок, растертый с солью, посолите и поперчите по вкусу. Сделайте в соусе углубления, вбейте в них яйца, накройте крышкой и готовьте 5–7 минут. Разложите сверху кусочки мягкого сыра, снимите с огня и посыпьте свежей зеленью. Подавайте сразу с хлебом.

