Помидорная яичница, или шакшука по всем правилам! Обалденный завтрак! Шакшука — это яркое и ароматное блюдо восточной кухни, идеальное для завтрака или легкого ужина. Яйца, томленные в насыщенном томатном соусе с пряностями, создают невероятно уютное сочетание. Добавление сливочного сыра и свежей зелени делает этот вариант особенно нежным и аппетитным.
Ингредиенты
- Оливковое масло — 2 ст. л.
- Лук репчатый — 1 шт.
- Помидоры — 8 шт.
- Чеснок — 3 зубчика
- Перец сладкий — 3 шт.
- Томатная паста — 2 ст. л.
- Яйца — 6 шт.
- Сыр мягкий — 100 г
- Кумин- 1 ч. л.
- Паприка — 1 ч. л.
- Орегано — 1/2 ч. л.
- Перец чили — 1/2 ч. л.
- Соль, перец черный — по вкусу
- Зелень свежая и хлеб — для подачи
Приготовление
- Разогрейте оливковое масло в глубокой сковороде, обжарьте нарезанный лук до мягкости. Добавьте кубики сладкого перца и готовьте еще 5–7 минут. Введите томатную пасту и все специи, хорошо перемешайте. Добавьте цельные помидоры, слегка раздавите их лопаткой и тушите 10–15 минут до загустения соуса.
- Вмешайте чеснок, растертый с солью, посолите и поперчите по вкусу. Сделайте в соусе углубления, вбейте в них яйца, накройте крышкой и готовьте 5–7 минут. Разложите сверху кусочки мягкого сыра, снимите с огня и посыпьте свежей зеленью. Подавайте сразу с хлебом.
