«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
18 сентября 2025 в 11:00

Куриные рулетики в духовке! Томлённые в сметанно-сырном соусе — они просто тают во рту

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Куриные рулетики в духовке! Томлённые в сметанно-сырном соусе — они просто тают во рту. Сочные, нежные и потрясающе ароматные! Простое в приготовлении, но очень эффектное блюдо для будничного ужина или праздничного стола.

Ингредиенты

  • Филе куриное — 2 шт.
  • Помидор — 1 шт.
  • Сыр российский — 100 г
  • Сметана — 3 ст. л.
  • Майонез — 1 ст. л.
  • Масло сливочное — 50 г
  • Зелень (укроп/петрушка) — небольшой пучок
  • Кориандр молотый — 1/2 ч. л.
  • Базилик сушёный — 1/2 ч. л.
  • Соль — по вкусу

Приготовление

  1. Куриное филе отбейте, посолите, посыпьте кориандром и базиликом. Помидор нарежьте тонкими дольками, сыр — пластинами. На каждый пласт филе выложите сыр, помидор и кусочек сливочного масла.
  2. Сверните плотные рулетики, закрепите зубочистками. Смешайте сметану с майонезом и мелко порубленной зеленью. Обмажьте рулетики соусом. Выложите в форму для запекания. Разогрейте духовку до 190 °C. Запекайте 40–45 минут до румяной корочки. Подавайте с овощным гарниром.

Ранее мы готовили куриные отбивные под шубкой с оливками. Простой рецепт вкусной еды.

Читайте также
Облака нежно-голубых цветов из семечка: эти ажурные кустики не требуют полива
Общество
Облака нежно-голубых цветов из семечка: эти ажурные кустики не требуют полива
Закатываю специально к столу на Новый год: салат «Чехарда» с баклажанами и перцем
Общество
Закатываю специально к столу на Новый год: салат «Чехарда» с баклажанами и перцем
Этот цветок растет плотными подушками с крупными шарами соцветий: посадка проста
Общество
Этот цветок растет плотными подушками с крупными шарами соцветий: посадка проста
Суперсочные куриные ножки с яблоками: чудо-ужин в духовке из обычных продуктов
Общество
Суперсочные куриные ножки с яблоками: чудо-ужин в духовке из обычных продуктов
Сочный куриный рулет без лишних жиров: простой рецепт в сухарях
Общество
Сочный куриный рулет без лишних жиров: простой рецепт в сухарях
курица
рулеты
мясо
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Зеленский ввел санкции против внука экс-президента Франции
Артиллерист ВС РФ сравнил ВСУ с загнанными зверями
Лавров прокомментировал отказ певицы из США от участия в «Интервидении»
Вдову генерала Кириллова избрали депутатом областной думы
SHAMAN добровольно отказался от победы в «Интервидении»
Овечкин пропустит вторую тренировку «Вашингтона» подряд из-за травмы
Иран приостановил сотрудничество с МАГАТЭ
Российский борец проиграл в финале чемпионата мира
SHAMAN начал выступление на «Интервидении»
Глава МИД Ирана прокомментировал слухи о переговорах с США
Конкурсантка из США отказалась от выступления на «Интервидении»
Президент Польши нарушил традицию, не пригласив главу МИД в свой самолет
Участница «Интервидения» из Кубы удивила мультипликационной зарисовкой
Лавров выступил перед участниками «Интервидения» с приветственным словом
На табло украинского поезда появилась надпись в поддержку России
Слуцкий раскрыл причину провокаций Прибалтики против России
Посол Мексики в РФ поделился впечатлениями о подмосковных электричках
Евросоюз расследует массовый сбой в работе аэропортов
Запорожский губернатор раскрыл, что утаивает МАГАТЭ
Путин поприветствовал участников «Интервидения-2025»
Дальше
Самое популярное
Сдача Покровска и ликвидация командиров: успехи ВС РФ к утру 19 сентября
Россия

Сдача Покровска и ликвидация командиров: успехи ВС РФ к утру 19 сентября

Рецепт чечевичной похлебки с картофелем и сельдереем: просто и сытно
Семья и жизнь

Рецепт чечевичной похлебки с картофелем и сельдереем: просто и сытно

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 19 сентября: где сбои в РФ
Интернет и СМИ

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 19 сентября: где сбои в РФ

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.