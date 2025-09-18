Куриные рулетики в духовке! Томлённые в сметанно-сырном соусе — они просто тают во рту. Сочные, нежные и потрясающе ароматные! Простое в приготовлении, но очень эффектное блюдо для будничного ужина или праздничного стола.
Ингредиенты
- Филе куриное — 2 шт.
- Помидор — 1 шт.
- Сыр российский — 100 г
- Сметана — 3 ст. л.
- Майонез — 1 ст. л.
- Масло сливочное — 50 г
- Зелень (укроп/петрушка) — небольшой пучок
- Кориандр молотый — 1/2 ч. л.
- Базилик сушёный — 1/2 ч. л.
- Соль — по вкусу
Приготовление
- Куриное филе отбейте, посолите, посыпьте кориандром и базиликом. Помидор нарежьте тонкими дольками, сыр — пластинами. На каждый пласт филе выложите сыр, помидор и кусочек сливочного масла.
- Сверните плотные рулетики, закрепите зубочистками. Смешайте сметану с майонезом и мелко порубленной зеленью. Обмажьте рулетики соусом. Выложите в форму для запекания. Разогрейте духовку до 190 °C. Запекайте 40–45 минут до румяной корочки. Подавайте с овощным гарниром.
Ранее мы готовили куриные отбивные под шубкой с оливками. Простой рецепт вкусной еды.