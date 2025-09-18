Куриные рулетики в духовке! Томлённые в сметанно-сырном соусе — они просто тают во рту

Куриные рулетики в духовке! Томлённые в сметанно-сырном соусе — они просто тают во рту. Сочные, нежные и потрясающе ароматные! Простое в приготовлении, но очень эффектное блюдо для будничного ужина или праздничного стола.

Ингредиенты

Филе куриное — 2 шт.

Помидор — 1 шт.

Сыр российский — 100 г

Сметана — 3 ст. л.

Майонез — 1 ст. л.

Масло сливочное — 50 г

Зелень (укроп/петрушка) — небольшой пучок

Кориандр молотый — 1/2 ч. л.

Базилик сушёный — 1/2 ч. л.

Соль — по вкусу

Приготовление

Куриное филе отбейте, посолите, посыпьте кориандром и базиликом. Помидор нарежьте тонкими дольками, сыр — пластинами. На каждый пласт филе выложите сыр, помидор и кусочек сливочного масла. Сверните плотные рулетики, закрепите зубочистками. Смешайте сметану с майонезом и мелко порубленной зеленью. Обмажьте рулетики соусом. Выложите в форму для запекания. Разогрейте духовку до 190 °C. Запекайте 40–45 минут до румяной корочки. Подавайте с овощным гарниром.

