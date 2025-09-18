Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
18 сентября 2025 в 18:36

В Госдуме спрогнозировали увеличение вакансий со знанием китайского

Бессараб: спрос на знающих китайский специалистов будет расти в течение пяти лет

Фото: Зыков Кирилл/Агентство «Москва»

Потребность в российских специалистах со знанием китайского языка объективно возрастет в течение ближайших пяти — семи лет, рассказала депутат Госдумы Светлана Бессараб в беседе с корреспондентом NEWS.ru. На пресс-конференции «Китайский вместо английского: Новые вызовы в образовании и на рынке труда» парламентарий ответила на вопрос о вакансиях и миграции рабочей силы.

Я думаю, что это всегда взаимный обмен. У нас очень много в России работает китайцев, и мы рады их приветствовать. В основном это Сибирский и Уральский регионы, тем не менее мы можем говорить о том, что мы взаимно меняемся рабочей силой, — отметила парламентарий.

Поэтому объективное увеличение числа специалистов, знающих китайский язык, будет продолжаться в течение определенного периода — пяти — семи лет. Именно эта потребность и задает темпы в образовании, — сказала она.

Бессараб также поддержала концепцию языкового треугольника «русский — китайский — английский», который поможет освоить новые технологии и развить товарооборот. Депутат уточнила, что Россия не ставит задачи закрывать двери для международного сотрудничества, а предпочитает развивать отношения со странами, которые не угрожают и не закрывают свои границы.

Ранее преподаватель китайского языка Иванна Перепечко рассказала, что для овладения китайским языком на уровне, достаточном для уверенного общения на нем, потребуется от четырех до пяти лет непрерывных занятий. По ее словам, вопрос овладения китайским — это вопрос дисциплины, он требует от студентов постоянства и упорства.

Светлана Бессараб
китайский язык
вакансии
специалисты
Россия
Китай
