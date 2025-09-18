Празднование Дня города в Москве
18 сентября 2025 в 11:33

Тыква и шпинат в лазанье: сочетание, которое создает идеальную гармонию вкуса

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Лазанья с тыквой и шпинатом — это нежное и ароматное блюдо, которое идеально подходит для осеннего меню. Сочетание сладковатой тыквы, полезного шпината и сырного соуса создает неповторимый вкус и дарит ощущение домашнего уюта. Это блюдо станет прекрасным вариантом как для семейного ужина, так и для праздничного стола.

Для приготовления нужно запечь 500 г тыквы до мягкости и сделать из нее пюре. Обжарить 200 г шпината с зубчиком чеснока. Приготовить белый соус: растопить 50 г сливочного масла, добавить 50 г муки, влить 500 мл молока, постоянно помешивая, довести до загустения. Собрать лазанью в форме, чередуя листы теста, тыквенное пюре, шпинат и соус. Последний слой покрыть соусом и посыпать 100 г тертого сыра. Выпекать при 180 градусах 30–40 минут до золотистой корочки. Дать блюду настояться 10–15 минут перед подачей. Нежная текстура тыквы, легкая горчинка шпината и сливочный сырный соус создают сбалансированный вкус, который понравится даже тем, кто не любит тыкву. Такую лазанью можно подавать как самостоятельное блюдо или с зеленым салатом.

Ранее также сообщалось о рецепте лазаньи для ленивых гурманов. С ним вы приготовите вкуснейшее блюдо быстро и без хлопот.

