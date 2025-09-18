Россиянам объяснили, чем плохи обособленные школы для детей мигрантов

Обособленные школы для иностранцев могут привести к тому, что адаптация детей к жизни в России будет проходить тяжело, заявил в беседе с NEWS.ru руководитель Центра правовой помощи мигрантам Вадим Коженов. По его словам, в таком учебном заведении ребята будут общаться на родных языках, а также там возникнет близкая им культурная среда.

Если действительно всех иностранцев собрали в рамках одной школы, то адаптация к российским реалиям затруднена. Потому что люди там общаются, скорее всего, в основном на своем языке. Культурная среда там, вероятно, тоже более близкая им, — поделился мнением Коженов.

Кроме того, он обратил внимание на то, что родителям-иностранцам придется возить своих детей в одну школу со всех концов города, что не очень удобно.

Ранее депутат Государственной думы Дмитрий Гусев заявил, что приезжающим в Россию иностранцам должны быть выставлены жесткие правила поведения в стране. По его словам, такие ограничения позволят мигрантам работать на благо российской экономики, а гражданам — больше не испытывать чувство опасности.