«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
18 сентября 2025 в 18:25

Россиянам объяснили, чем плохи обособленные школы для детей мигрантов

Глава Центра помощи мигрантам Коженов: школы для иностранцев мешают адаптации

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Обособленные школы для иностранцев могут привести к тому, что адаптация детей к жизни в России будет проходить тяжело, заявил в беседе с NEWS.ru руководитель Центра правовой помощи мигрантам Вадим Коженов. По его словам, в таком учебном заведении ребята будут общаться на родных языках, а также там возникнет близкая им культурная среда.

Если действительно всех иностранцев собрали в рамках одной школы, то адаптация к российским реалиям затруднена. Потому что люди там общаются, скорее всего, в основном на своем языке. Культурная среда там, вероятно, тоже более близкая им, — поделился мнением Коженов.

Кроме того, он обратил внимание на то, что родителям-иностранцам придется возить своих детей в одну школу со всех концов города, что не очень удобно.

Ранее депутат Государственной думы Дмитрий Гусев заявил, что приезжающим в Россию иностранцам должны быть выставлены жесткие правила поведения в стране. По его словам, такие ограничения позволят мигрантам работать на благо российской экономики, а гражданам — больше не испытывать чувство опасности.

мигранты
школы
дети
адаптация
семьи
Максим Ширяев
М. Ширяев
Александр Финохин
А. Финохин
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Артиллерист ВС РФ сравнил ВСУ с загнанными зверями
Лавров прокомментировал отказ певицы из США от участия в «Интервидении»
Вдову генерала Кириллова избрали депутатом областной думы
SHAMAN добровольно отказался от победы в «Интервидении»
Овечкин пропустит вторую тренировку «Вашингтона» подряд из-за травмы
Иран приостановил сотрудничество с МАГАТЭ
Российский борец проиграл в финале чемпионата мира
SHAMAN начал выступление на «Интервидении»
Глава МИД Ирана прокомментировал слухи о переговорах с США
Конкурсантка из США отказалась от выступления на «Интервидении»
Президент Польши нарушил традицию, не пригласив главу МИД в свой самолет
Участница «Интервидения» из Кубы удивила мультипликационной зарисовкой
Лавров выступил перед участниками «Интервидения» с приветственным словом
На табло украинского поезда появилась надпись в поддержку России
Слуцкий раскрыл причину провокаций Прибалтики против России
Посол Мексики в РФ поделился впечатлениями о подмосковных электричках
Евросоюз расследует массовый сбой в работе аэропортов
Запорожский губернатор раскрыл, что утаивает МАГАТЭ
Путин поприветствовал участников «Интервидения-2025»
Трамп потребовал от Венесуэлы забрать всех сумасшедших
Дальше
Самое популярное
Сдача Покровска и ликвидация командиров: успехи ВС РФ к утру 19 сентября
Россия

Сдача Покровска и ликвидация командиров: успехи ВС РФ к утру 19 сентября

Рецепт чечевичной похлебки с картофелем и сельдереем: просто и сытно
Семья и жизнь

Рецепт чечевичной похлебки с картофелем и сельдереем: просто и сытно

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 19 сентября: где сбои в РФ
Интернет и СМИ

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 19 сентября: где сбои в РФ

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.