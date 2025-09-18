Празднование Дня города в Москве
18 сентября 2025 в 18:26

Экономист оценил последствия отказа Эстонии от российского газа

Экономист Кульбака: отказ Эстонии от газа из РФ не станет проблемой

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Запрет на импорт сжиженного природного газа (СПГ) из России для Эстонии не вызовет значительных проблем, поскольку объемы закупок были незначительными, поделился кандидат экономических наук, доцент РАНХиГС Николай Кульбака в беседе с Lenta.ru. Он отметил, что это событие не слишком значимое для России.

Для России несущественная достаточно вещь. Во-первых, через Эстонию, скорее всего, шло очень мала газа, и это не те объемы, которые могут что-то сделать. <…> Это не очень большие объемы, хотя и не очень приятная новость, — прокомментировал эксперт.

Ранее министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна объявил о планах ввести полный запрет на покупку сжиженного природного газа из России, включая Белоруссию. Запрет вступит в силу с 1 января 2026 года при условии, что газ не будет использован в распределительной сети. Эстонские власти считают, что это позволит участникам рынка адаптироваться к изменениям.

До этого эксперт Финансового университета Игорь Юшков заявил, что полный запрет Эстонии на покупку российского газа — пиар-ход. Эстония уже не приобретает российский трубопроводный газ и СПГ, так как поставки прекратились в начале 2025 года из-за санкций США на заводы «Криогаз-Высоцк» и «Портовая СПГ».

Эстония
Россия
газ
запрет импорта
