Экономист оценил последствия отказа Эстонии от российского газа

Запрет на импорт сжиженного природного газа (СПГ) из России для Эстонии не вызовет значительных проблем, поскольку объемы закупок были незначительными, поделился кандидат экономических наук, доцент РАНХиГС Николай Кульбака в беседе с Lenta.ru. Он отметил, что это событие не слишком значимое для России.

Для России несущественная достаточно вещь. Во-первых, через Эстонию, скорее всего, шло очень мала газа, и это не те объемы, которые могут что-то сделать. <…> Это не очень большие объемы, хотя и не очень приятная новость, — прокомментировал эксперт.

Ранее министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна объявил о планах ввести полный запрет на покупку сжиженного природного газа из России, включая Белоруссию. Запрет вступит в силу с 1 января 2026 года при условии, что газ не будет использован в распределительной сети. Эстонские власти считают, что это позволит участникам рынка адаптироваться к изменениям.

До этого эксперт Финансового университета Игорь Юшков заявил, что полный запрет Эстонии на покупку российского газа — пиар-ход. Эстония уже не приобретает российский трубопроводный газ и СПГ, так как поставки прекратились в начале 2025 года из-за санкций США на заводы «Криогаз-Высоцк» и «Портовая СПГ».