18 сентября 2025 в 18:25

В МИД России назвали страну, где вновь появился «здравый смысл»

Захарова: в Польше возрождается здравый смысл

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ

В Польше возрождается здравый смысл и появляется желание не наносить ущерб собственной стране, рассказала корреспонденту NEWS.ru официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Так она прокомментировала слова премьер-министра Польши Дональда Туска о «растущих пророссийских настроениях». По ее словам, Варшава сейчас подтачивает сама себя.

Мне кажется, что нужно говорить о том, что в Польше растет здравый смысл. Он возрождается после нокаута, в котором находился многие годы под воздействием русофобии, начинает приходить в себя, вставать на ноги. Ведь граждане Польши задают вопросы не о том, как лучше сделать России, а о том, как лучше сделать самим себе и как, по крайней мере, перестать делать хуже. Какие же это пророссийские настроения? Это желание затормозить разрушение Польши изнутри, – заявила Захарова.

Дипломат отметила, что под гнетом украинской повестки было сделано очень много для разрушения экономики и ради геополитического ослабления Польши. По ее мнению, страна приняла огромное количество «беженцев», что обернулось серьезной нагрузкой на экономику. Кроме того, республика пострадала от разрыва отношений с Россией.

Ранее Захарова заявила, что Варшаве надо было давно признаться в том, что в Европе нет добровольцев для войны с Россией ради «защиты Украины». Комментируя соответствующее заявление главы МИД Польши Радослава Сикорского, она напомнила, что совсем недавно именно он со своей супругой «совращал украинцев речами о западном курсе».

Мария Захарова
МИД России
Польша
Украина
Михаил Розен
М. Розен
