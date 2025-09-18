«Интервидение-2025»
18 сентября 2025 в 18:33

«Врачи прилюдно изнасиловали»: Горбачева вспомнила жуткий опыт в больнице

Горбачева рассказала, что в 15 лет гинеколог провела ей осмотр при студентах

Ирина Горбачева Ирина Горбачева Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Актриса Ирина Горбачева в шоу «Стыдно знать» Азамата Мусагалиева на VK Видео рассказала, что ее в 15 лет «прилюдно изнасиловали» врачи. По словам звезды, во время приема у гинеколога ее голую посадили в кресло, после чего впустили студентов медфакультета. Они наблюдали за всем процессом осмотра.

То есть на мне показывали, как надо проводить осмотр, засовывать туда все эти предметы. В конце врач меня проверяла ректально. Она сказала этим ребятам: «Кто-нибудь хочет?» И один парень сказал: «Да». Я не то что стыд испытала, было ощущение, что меня прилюдно врачи изнасиловали, — поделилась артистка.

Ранее Горбачева рассказала, что черпает силу в общении с людьми и путешествиях, особенно в природные места, как недавняя экспедиция на Курильские острова. Актриса отметила, что поездки без связи, впечатления и испытания развивают ее, а формула успеха, по ее словам, заключается в усердной работе и умении не бояться трудностей.

До этого звезда призналась, что для съемок постельных сцен предпочла бы брать дублера. Горбачева считает, что ее нежелание играть в откровенных кадрах не говорит о ее профессионализме.

