Ирина Горбачева назвала свои источники силы Актриса Горбачева призналась, что черпает силу через общение с людьми

Актриса Ирина Горбачева в беседе с «ФедералПресс» рассказала, что черпает силу через общение с людьми. Кроме того, еще одним источником вдохновения для нее стали поездки в новые места.

Путешествия — то, что всегда заряжает. Причем больше это путешествия в какие-то природные места. Вот я недавно была на Курильских островах. 10 дней экспедиции, нет связи. Впечатления, общение, испытания меня развивают, — призналась Горбачева.

Актриса также поделилась простой формулой успеха в любом деле. По ее словам, нужно очень много трудиться и не бояться сложностей.

Ранее Ирина Горбачева рассказала, что для съемок постельных сцен предпочла бы брать дублера. Кинозвезда считает, что ее нежелание играть в откровенных кадрах не говорит о ее профессионализме.