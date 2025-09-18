Празднование Дня города в Москве
18 сентября 2025 в 07:00

Картофельные блины с сыром! Семья подсела на этот завтрак

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Картофельные блины с сыром — семья подсела на этот завтрак! Невероятно нежные, сытные и ароматные! Идеальный завтрак для всей семьи. С хрустящей корочкой снаружи и тающим сулугуни внутри — это настоящее удовольствие!

Ингредиенты

  • Картофель — 5 шт.
  • Яйца — 3 шт.
  • Молоко — 400 мл (горячее)
  • Мука — 150 г (±)
  • Сыр сулугуни — 70 г
  • Укроп свежий — небольшой пучок
  • Масло растительное — 4 ст. л.
  • Соль — по вкусу

Приготовление

  1. Картофель очистите и натрите на мелкой тёрке. Отожмите сок. Добавьте яйца, соль, мелко порубленный укроп и тёртый сулугуни. Влейте горячее молоко, постепенно введите муку до консистенции жидкой сметаны. Разогрейте сковороду с маслом.
  2. Выпекайте на огне чуть ниже среднего небольшие блинчики. Переворачивайте аккуратно! Жарьте до золотистого цвета с двух сторон. Подавайте со сметаной и зеленью! Приятного аппетита!

Ранее мы готовили завтрак на дранике за 5 минут! Нужны картошка, яйцо и помидоры.

завтраки
картофель
сыр
блины
панкейки
Ольга Шмырева
О. Шмырева
