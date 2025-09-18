Картофельные блины с сыром! Семья подсела на этот завтрак

Картофельные блины с сыром — семья подсела на этот завтрак! Невероятно нежные, сытные и ароматные! Идеальный завтрак для всей семьи. С хрустящей корочкой снаружи и тающим сулугуни внутри — это настоящее удовольствие!

Ингредиенты

Картофель — 5 шт.

Яйца — 3 шт.

Молоко — 400 мл (горячее)

Мука — 150 г (±)

Сыр сулугуни — 70 г

Укроп свежий — небольшой пучок

Масло растительное — 4 ст. л.

Соль — по вкусу

Приготовление

Картофель очистите и натрите на мелкой тёрке. Отожмите сок. Добавьте яйца, соль, мелко порубленный укроп и тёртый сулугуни. Влейте горячее молоко, постепенно введите муку до консистенции жидкой сметаны. Разогрейте сковороду с маслом. Выпекайте на огне чуть ниже среднего небольшие блинчики. Переворачивайте аккуратно! Жарьте до золотистого цвета с двух сторон. Подавайте со сметаной и зеленью! Приятного аппетита!

