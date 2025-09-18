Картофельные блины с сыром — семья подсела на этот завтрак! Невероятно нежные, сытные и ароматные! Идеальный завтрак для всей семьи. С хрустящей корочкой снаружи и тающим сулугуни внутри — это настоящее удовольствие!
Ингредиенты
- Картофель — 5 шт.
- Яйца — 3 шт.
- Молоко — 400 мл (горячее)
- Мука — 150 г (±)
- Сыр сулугуни — 70 г
- Укроп свежий — небольшой пучок
- Масло растительное — 4 ст. л.
- Соль — по вкусу
Приготовление
- Картофель очистите и натрите на мелкой тёрке. Отожмите сок. Добавьте яйца, соль, мелко порубленный укроп и тёртый сулугуни. Влейте горячее молоко, постепенно введите муку до консистенции жидкой сметаны. Разогрейте сковороду с маслом.
- Выпекайте на огне чуть ниже среднего небольшие блинчики. Переворачивайте аккуратно! Жарьте до золотистого цвета с двух сторон. Подавайте со сметаной и зеленью! Приятного аппетита!
