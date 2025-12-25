Новый год — 2026
Как быстро вернуть утюгу чистоту и блеск: безопасные домашние методы, которые реально работают

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Темные пятна и расплавленные волокна на подошве утюга портят одежду и вызывают раздражение у домохозяек. Но избавиться от нагара можно безопасно и без лишних затрат, используя простые средства, которые найдутся на кухне.

Для начала утюг обязательно отключают и дают остыть. Металлические скребки и жесткие щетки использовать нельзя — они царапают покрытие. Вместо этого берут деревянные или пластиковые инструменты. Один из лучших способов — паста из пищевой соды и воды: наносят на подошву мягкой тканью, оставляют на несколько минут и смывают. Альтернатива — хозяйственное мыло: стружку растворяют в теплой воде, протирают поверхность и убирают остатки влажной салфеткой.

Для свежих следов от синтетики помогут специальные карандаши, плавящиеся при нагреве. После очистки тестируют утюг на ненужной ткани, чтобы убедиться, что загрязнений нет. Регулярный уход, правильная температура и чистая вода продлят жизнь прибору и сохранят одежду в идеальном состоянии.

Ранее сообщалось, что, если вы устали тратиться на дорогую химию, есть простое решение для идеальной чистоты ванны. Оно поможет избавиться от желтого налета на сантехнике.

Проверено редакцией
