Утюг засверкает заново — проверенные способы удалить нагар с подошвы быстро и легко!

Испорченная подошва утюга способна испортить любимый наряд одним движением. Но не спешите расстраиваться — избавиться от неприятного нагара можно дома, не прибегая к услугам мастера. Все, что вам потребуется, найдется на кухне: пищевая сода, хозяйственное мыло или специальный карандаш для очистки.

Чтобы приступить к процедуре, убедитесь, что утюг отключен от сети и полностью остыл. Любые манипуляции с горячим прибором небезопасны и неэффективны.

Мягкую ткань смачиваем раствором соды или мыльной пеной и осторожно наносим на загрязненную поверхность круговыми движениями. Очищающее средство оставляем на несколько минут, затем смываем чистой влажной губкой. Этот простой способ позволит вам забыть о темных пятнах навсегда!

