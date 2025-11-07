Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
07 ноября 2025 в 10:12

Утюг засверкает заново — проверенные способы удалить нагар с подошвы быстро и легко!

Фото: Кирилл Брага/РИА Новости

Испорченная подошва утюга способна испортить любимый наряд одним движением. Но не спешите расстраиваться — избавиться от неприятного нагара можно дома, не прибегая к услугам мастера. Все, что вам потребуется, найдется на кухне: пищевая сода, хозяйственное мыло или специальный карандаш для очистки.

Чтобы приступить к процедуре, убедитесь, что утюг отключен от сети и полностью остыл. Любые манипуляции с горячим прибором небезопасны и неэффективны.

Мягкую ткань смачиваем раствором соды или мыльной пеной и осторожно наносим на загрязненную поверхность круговыми движениями. Очищающее средство оставляем на несколько минут, затем смываем чистой влажной губкой. Этот простой способ позволит вам забыть о темных пятнах навсегда!

Ранее сообщалось, что засор раковины — частая бытовая неприятность, вызванная скоплением жира и остатков пищи в трубах. Прежде чем применять агрессивные средства, попробуйте безопасные домашние методы.

