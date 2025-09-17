Празднование Дня города в Москве
17 сентября 2025 в 16:23

Такое рагу вы точно не пробовали — готовлю болоньезе-вариант из Италии

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Рагу в стиле болоньезе — это классическое итальянское блюдо из медленно тушеного мяса с овощами и томатами, которое требует времени и терпения, но вознаграждает неповторимым вкусом. Традиционный рецепт предполагает длительное томление на медленном огне, что позволяет мясу стать невероятно нежным, а соусу — приобрести насыщенный вкус и аромат. Это блюдо станет украшением любого семейного ужина и идеально подойдет для пасты.

На 20 мл растительного масла обжаривают 70 г моркови, 70 г лука и 30 г сельдерея, нарезанных мелкими кубиками. Добавляют 250 г говяжьего фарша, обжаривают до румяности. Вливают 50-70 мл белого вина, выпаривают. Добавляют 200 г томатной пульпы, 100 г куриного бульона, 1 г лаврового листа. Тушат под крышкой 2,5 часа на медленном огне. За 30 минут до готовности вливают 100 мл молока. Отдельно обжаривают 150 г цуккини на смеси сливочного и растительного масел с чесноком.

Ранее также сообщалось о рецепте диетических пельменей. Они нереально вкусные, и содержат всего 180 ккал на порцию.

еда
рецепты
Италия
рагу
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
