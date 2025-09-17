Празднование Дня города в Москве
17 сентября 2025 в 17:56

Скончался балетмейстер Юрий Папко

Юрий Папко Юрий Папко Фото: Виктор Чернов/РИА Новости

На 86-м году жизни скончался выдающийся балетмейстер, артист балета и педагог, заслуженный артист РСФСР Юрий Папко, сообщили на сайте Государственного академического Большого театра России. Причины смерти не раскрываются.

Выпускник Московского хореографического училища 1958 года Папко сразу вошел в балетную труппу Большого театра, где в 1960–70-е годы стал одним из ведущих танцовщиков.

Выпускник Московского хореографического училища 1958 года Папко сразу вошел в балетную труппу Большого театра, где в 1960–70-е годы стал одним из ведущих танцовщиков. Его репертуар охватывал как народно-характерные танцы в операх и балетах, так и ключевые партии классических и современных постановок: Эспада в «Дон Кихоте», Куман в «Половецких плясках», Меркуцио в «Ромео и Джульетте», Лесничий в «Жизели».

После ухода со сцены в 1982 году Папко вернулся в Большой театр уже в новом качестве: руководил мимическим ансамблем (1997–2002), работал педагогом-репетитором по сценическому движению для оперной труппы (2002–2018), а затем передавал мастерство молодым артистам Молодежной оперной программы.

Ранее известный бард Александр Жаров скончался после продолжительной болезни. Музыканту было 68 лет. Точная причина смерти барда неизвестна. Жаров несколько лет руководил службой технического обеспечения Грушинского фестиваля.

