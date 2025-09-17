Скончался балетмейстер Юрий Папко

На 86-м году жизни скончался выдающийся балетмейстер, артист балета и педагог, заслуженный артист РСФСР Юрий Папко, сообщили на сайте Государственного академического Большого театра России. Причины смерти не раскрываются.

На 86-м году жизни скончался заслуженный артист РСФСР Юрий Викторович Папко, чья любовь к танцу накрепко связала его с Большим театром, — сказано в сообщении.

Выпускник Московского хореографического училища 1958 года Папко сразу вошел в балетную труппу Большого театра, где в 1960–70-е годы стал одним из ведущих танцовщиков. Его репертуар охватывал как народно-характерные танцы в операх и балетах, так и ключевые партии классических и современных постановок: Эспада в «Дон Кихоте», Куман в «Половецких плясках», Меркуцио в «Ромео и Джульетте», Лесничий в «Жизели».

После ухода со сцены в 1982 году Папко вернулся в Большой театр уже в новом качестве: руководил мимическим ансамблем (1997–2002), работал педагогом-репетитором по сценическому движению для оперной труппы (2002–2018), а затем передавал мастерство молодым артистам Молодежной оперной программы.

