17 сентября 2025 в 17:56

Стилист назвала самые модные универсальные укладки волос

Стилист Скороходова: ломаные небрежные локоны считаются трендовой укладкой

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Обладательницам средней или короткой длины волос рекомендуется делать ломаные небрежные локоны, заявила «Радио 1» стилист Анна Скороходова. Она отметила, что такая прическа удачно разбавит даже самый классический образ.

При сильной фиксации такая укладка хорошо держится на прямых и стекловидных волосах. Она делается на обычную плойку или утюжок, главное отличие — локон накручивается немного в разных направлениях, за счет этого появляется объем, — уточнила Скороходова.

Среди других трендовых и практичных причесок — низкий небрежный пучок и укладка с эффектом мокрых волос. Для пучка понадобятся шпильки, резинка и лак для фиксации. Эффект мокрых волос можно сделать, зачесав волос назад с помощью геля и закрепив текстуру специальными средствами, посоветовала стилист.

Ранее стилист Селена Сафарова посоветовала этой осенью выбирать многослойную одежду. По ее словам, создавая модный образ, можно сочетать разные цвета и материалы.

