В Орле простились с погибшими при разминировании бойцами

Погибшие при разминировании железной дороги сотрудники управления Росгвардии по Орловской области удостоены орденов Мужества посмертно, сообщал губернатор Орловской области Андрей Клычков в своем Telegram-канале. Награды вручили их семьям на церемонии прощания в здании Орловского государственного академического театра имени Тургенева.

Это невосполнимая утрата, наши земляки, посвятившие себя защите безопасности и спокойствию граждан, проявили исключительное мужество, героизм, до конца выполнили свой долг. <...> Парни ценой собственной жизни предотвратили кровавое злодеяние врага, — подчеркнул Клычков.

Отпевание прошло в гарнизонном храме Казанской иконы Божией Матери в Орле, службу провел митрополит Орловский и Болховский Тихон. Лейтенанта Дмитрия Баранова и старшего сержанта Дмитрия Астахова похоронили на Аллее Славы Наугорского кладбища, где покоятся участники специальной военной операции. В память о бойцах был дан оружейный салют. Прапорщика Дениса Оксова похоронили на кладбище в Троснянском районе.

После трагедии в Орле отменили все развлекательные мероприятия. Мэр Юрий Парахин также выразил соболезнования родным погибших и пообещал помощь пострадавшим.