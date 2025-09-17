Россиян предупредили о росте цен на некоторые овощи в октябре Агроэксперт Плугов: в октябре некоторые овощи подорожают на 8–40%

В октябре россиян ожидает рост цен на овощи, которые не входят в борщевой набор, заявил NEWS.ru гендиректор экспертно-аналитического центра агробизнеса «АБ-Центр» Алексей Плугов. По его словам, огурцы и помидоры подорожают на 8–15%. При этом стоимость кабачков, баклажанов и перца увеличится минимум на 35–40%, считает эксперт.

В октябре вырастут цены на овощи, не подлежащие длительному хранению. Это огурцы, кабачки, баклажаны, сладкий перец, помидоры. Учитывая динамику прошлых лет, ожидается, что огурцы вырастут в цене минимум на 8–12%, помидоры — на 12–15%. Самые оптимистичные оценки по кабачкам, баклажанам и перцу — это рост в пределах 35–40%, — сказал Плугов.

Эксперт пояснил, что сезон производства кабачков, баклажанов и перца в сентябре подходит к концу, а октябрь — это межсезонье. Распродаются остатки российской продукции, и на рынке расширяется предложение импортных овощей, которые всегда ощутимо дороже российских, отметил Плугов.

В пример он привел данные прошлого года, согласно которым с конца сентября по конец октября цены на кабачки в Москве в мелкооптовом звене выросли на 62,5% (с 80 до 130 рублей за килограмм), на баклажаны — на 77,8% (с 90 до 160 рублей), а на болгарский перец — на 37% (с 135 до 185 рублей).

Сопоставимый рост цен ожидается и в текущем году, хотя он будет несколько сглажен крепким рублем, добавил эксперт.

