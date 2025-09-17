Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
17 сентября 2025 в 19:45

Россиян предупредили о росте цен на некоторые овощи в октябре

Агроэксперт Плугов: в октябре некоторые овощи подорожают на 8–40%

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В октябре россиян ожидает рост цен на овощи, которые не входят в борщевой набор, заявил NEWS.ru гендиректор экспертно-аналитического центра агробизнеса «АБ-Центр» Алексей Плугов. По его словам, огурцы и помидоры подорожают на 8–15%. При этом стоимость кабачков, баклажанов и перца увеличится минимум на 35–40%, считает эксперт.

В октябре вырастут цены на овощи, не подлежащие длительному хранению. Это огурцы, кабачки, баклажаны, сладкий перец, помидоры. Учитывая динамику прошлых лет, ожидается, что огурцы вырастут в цене минимум на 8–12%, помидоры — на 12–15%. Самые оптимистичные оценки по кабачкам, баклажанам и перцу — это рост в пределах 35–40%, — сказал Плугов.

Эксперт пояснил, что сезон производства кабачков, баклажанов и перца в сентябре подходит к концу, а октябрь — это межсезонье. Распродаются остатки российской продукции, и на рынке расширяется предложение импортных овощей, которые всегда ощутимо дороже российских, отметил Плугов.

В пример он привел данные прошлого года, согласно которым с конца сентября по конец октября цены на кабачки в Москве в мелкооптовом звене выросли на 62,5% (с 80 до 130 рублей за килограмм), на баклажаны — на 77,8% (с 90 до 160 рублей), а на болгарский перец — на 37% (с 135 до 185 рублей).

Сопоставимый рост цен ожидается и в текущем году, хотя он будет несколько сглажен крепким рублем, добавил эксперт.

Ранее экономист Александр Абрамов рассказал, что подсолнечное масло «Олейна» в российских магазинах за неделю, с 6 по 13 сентября, подешевело на 11,8%. По его словам, индекс Мишек, отслеживающий инфляцию по 14 популярным продуктам, также снизился на 1,6%.

цены
продукты
овощи
огурцы
помидоры
кабачки
Наталья Петрова
Н. Петрова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Российская туристка пострадала в перестрелке в Турции
На Сумском направлении разгромлены штурмовые группы ВСУ
Около 2,5 тыс. туристов застряли в Гималаях
Раскрыты детали прямой линии Путина
В Госдуме предложили ввести разовый налог на сверхприбыль банков
Виктор Бут объяснил, как Трамп берет европейцев «на понт»
В Кремле назвали сроки проведения прямой линии с Владимиром Путиным
На Сахалине девять тысяч человек остались без питьевой воды
ВС России выдавливают противника из Красноармейска
Россиянам раскрыли правила установки шлагбаума на придомовой территории
Обвиняемого во взятках экс-главу Фонда капремонта «скрутили» в аэропорту
Ленивая лазанья — готовится за 30 минут: вкус Италии без хлопот!
Россиянам пообещали увеличение детских пособий в 2026 году
Пугачевой может грозить тюрьма после интервью
Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с электронными дневниками
Появилось видео задержания агентов украинских спецслужб в Петербурге
В подполье назвали две причины напряженной обстановки в Запорожье
Премьер Дании ответила послу России на слова о «безумии»
Кабачковые колдуны по-белорусски — готовятся за 7 минут: просто и вкусно
Рогов рассказал, что ВС России прорвали оборону ВСУ в Запорожье
Дальше
Самое популярное
Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой
Общество

Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов
Общество

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов

Наваристый суп харчо с говядиной на косточке и рисом — пошаговый рецепт
Общество

Наваристый суп харчо с говядиной на косточке и рисом — пошаговый рецепт

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.